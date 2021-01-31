Банк России готовится к отмене коронакризисных послаблений

Банк России готовится к отмене коронакризисных послабленийУ банков имеется достаточный запас прочности, чтобы обойтись без них
Ситуация в российском банковском секторе по итогам 2020 г. «выглядит достаточно управляемой», Банк России «со сдержанным оптимизмом» оценивает перспективы российских банков в 2021 г. и считает, что имеющийся у банков запас прочности позволит им чувствовать себя уверенно даже при отмене кризисных послаблений, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
По оценке Банка России, в 2020 г. чистая прибыль российских банков составила 1,6 трлн руб., а рентабельность капитала оказалась на уровне 16% (на 6% меньше показателей 2019 г.). Данилов подчеркнул, что в ЦБ не делали прогнозов по прибыли банков на текущий год, но, согласно его личной оценке, по итогам 2021 г. она превысит 1 трлн руб. «Все будет зависеть от того, как сложится эпидемиологическая обстановка, как поведут себя реструктурированные кредиты, с какой скоростью банки будут досоздавать резервы», – уточнил он.
Пока в Банке России считают, что проблемными могут стать порядка 20–30% реструктурированных кредитов, однако процесс досоздания резервов по ним не будет одномоментным, что облегчит положение банков. Так что прекращение поддержки со стороны государства в текущей ситуации не будет критичным для банковского сектора.
В подтверждение Данилов привел показатели прибыльности банков в кризис 2014 г. «Видно, что и без послаблений тогда вызревание проблем заняло довольно продолжительное время. В таких массовых сегментах, как кредиты физлицам, это происходит довольно быстро, и банки их достаточно быстро резервируют. А вот в отношении кредитов юрлиц и МСП это занимает больше времени. По кредитам юрлицам четыре года – нормальная история. Поэтому разового единомоментного роста резервов в связи с отменой послаблений в 2021 г. я не ожидаю», – заявил он.
Антикризисные послабления Банка России
С марта 2020 г. ЦБ разрешил банкам оценивать акции и облигации на своих балансах по стоимости на 1 марта; зафиксировать курсы шести иностранных валют на докризисном уровне для расчета обязательных нормативов, не снижать их категорию качества по реструктурированным кредитам и не досоздавать по ним резервы.
Прогнозы Банка России расходятся с оценками рейтингового агентства S&P, которое прогнозирует, что в 2021–2022 гг. российские банки недополучат 1,4–1,6 трлн руб. чистого процентного дохода из-за низких процентных ставок, при этом чистая прибыль в 2021 г. ожидается агентством на уровне 1,2–1,3 трлн руб. По прогнозам S&P, чистая процентная маржа банков в 2021 г. может снизиться на 50–75 базисных пунктов (б. п.), а за 2022 г. – упасть еще на 25 б. п. «Постепенное снижение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для компенсации ожидаемой потери чистого процентного дохода, – уверены аналитики агентства. – Это приведет к замедлению генерирования капитала в банковском секторе, что, в свою очередь, снизит устойчивость сектора к потенциальному стрессу в среднесрочной перспективе».
В Банке России оценки S&P считают «слишком консервативными» и уверяют, что ситуация не столь критична: сокращение чистой процентной маржи в 2020 г. составило 20 б. п., а в наступившем году будет в диапазоне 20–30 б. п., т. е. как минимум вдвое меньше, чем предсказывает S&P.
Эксперты считают, что банки должны были подготовиться к отмене коронавирусных послаблений, предоставленных в 2020 г., но снижение маржинальности неизбежно.
«Часть полученной прибыли банки вынуждены будут направить на покрытие расходов по проблемным кредитам. При этом банки могут попытаться восполнить недополученные процентные доходы за счет комиссионных. Но из-за сокращения доходов населения и бизнеса, а также в условиях высокой банковской конкуренции это невозможно сделать в ближайшее время в таких масштабах. Поэтому в текущем году следует ожидать снижения уровня маржинальности банков в целом», – считает Максим Марков, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ожиданиям экспертов, основной негативный эффект от экономического спада из-за COVID-19 отразится на прибыли сектора после завершения моратория на банкротство заемщиков-юрлиц и отмены послаблений по резервированию реструктурированных кредитов юрлиц и физлиц, объем которых превысил 6 трлн руб. «Наибольшие риски увеличения резервирования в следующем году мы видим в части кредитов юрлиц, поскольку доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам в 2020 г. не росла преимущественно в результате многочисленных реструктуризаций задолженности и отсрочек платежей, – отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.
Как следствие, данные ссуды могут потребовать значительного увеличения резервирования, в случае если по истечении срока реструктуризации заемщики не смогут обслуживать свои обязательства». По оценкам «Эксперт РА», увеличение объема резервирования по реструктурированным ссудам в 2021 г. превысит 500 млрд руб. «Подобное увеличение резервов не является критичным для банковской системы в целом, однако отдельным банкам с невысоким буфером капитала может потребоваться докапитализация», – говорит Кожекина.
Главный вопрос сегодня – готовы ли наши банки к отмене послаблений. «Ответ на него в каждом конкретном случае будет свой – в зависимости от состояния банка, его кредитного портфеля и прочих показателей», – подчеркивает Евгений Шиленков, заместитель генерального директора по активным операциям ИК «Велес капитал».