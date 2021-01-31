Банк России готовится к отмене коронакризисных послаблений

В подтверждение Данилов привел показатели прибыльности банков в кризис 2014 г. «Видно, что и без послаблений тогда вызревание проблем заняло довольно продолжительное время. В таких массовых сегментах, как кредиты физлицам, это происходит довольно быстро, и банки их достаточно быстро резервируют. А вот в отношении кредитов юрлиц и МСП это занимает больше времени. По кредитам юрлицам четыре года – нормальная история. Поэтому разового единомоментного роста резервов в связи с отменой послаблений в 2021 г. я не ожидаю», – заявил он.