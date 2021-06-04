Сессия ПМЭФ: «Розничная вакцина для российских рынков капитала». Онлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге продолжает работу ПМЭФ-2021. В рамках третьего дня деловой программы на площадке форума обсудят бум розничного инвестирования во всем мире и в России. Трансляция дискуссии «Розничная вакцина для российских рынков капитала» начинается в 12:00 по московскому времени.