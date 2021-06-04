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Сессия ПМЭФ: «Розничная вакцина для российских рынков капитала». Онлайн-трансляция

Ведомости

В Санкт-Петербурге продолжает работу ПМЭФ-2021. В рамках третьего дня деловой программы на площадке форума обсудят бум розничного инвестирования во всем мире и в России. Трансляция дискуссии «Розничная вакцина для российских рынков капитала» начинается в 12:00 по московскому времени.

Перспективы розничных инвестиций, а также их влияние на рынок обсудят старший независимый директор ПАО «Полюс» и АК «Алроса» Мария Гордон, председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, старший вице-президент Nasdaq Адам Костьял, финансовый директор Fix Price Антон Махнев, а также основатель XP Inc Марчело Мезоннав и исполнительный директор TCS Group Holding Оливер Хьюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных