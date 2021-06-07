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Доля России на мировом рынке СПГ может вырасти до 20%

Ведомости

Правительство России планирует нарастить объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы в итоге занять пятую часть всего мирового рынка СПГ, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

«Мы активно развиваем инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции. Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастет до 20%» — сказал он.

Для развития инфраструктуры с целью поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона правительство России выделит свыше 21 млрд руб. Средства пойдут в том числе на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа в бухте Бечевинской на Камчатке. Начать его использование планируется в 2023 г. Подразумевается, что благодаря новому терминалу станет возможно ежегодно перегружать около 21,7 млн т СПГ. Мишустин подчеркнул, что перевалка на Камчатке является ключевым объектом для реализации стратегии России по наращиванию поставок СПГ.

Кроме того, правительство планирует «в разы» повысить производство СПГ, а также увеличить долю своего или локализованного передового технологического оборудования. Это в числе более чем 130 мероприятий является частью утвержденного кабмином плана по реализации энергетической стратегии, которая рассчитана на ближайшие 15 лет. 

Ранее по теме: Мишустин утвердил план реализации энергетической стратегии России на 15 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных