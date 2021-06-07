Доля России на мировом рынке СПГ может вырасти до 20%
Правительство России планирует нарастить объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы в итоге занять пятую часть всего мирового рынка СПГ, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
«Мы активно развиваем инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции. Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастет до 20%» — сказал он.
Для развития инфраструктуры с целью поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона правительство России выделит свыше 21 млрд руб. Средства пойдут в том числе на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа в бухте Бечевинской на Камчатке. Начать его использование планируется в 2023 г. Подразумевается, что благодаря новому терминалу станет возможно ежегодно перегружать около 21,7 млн т СПГ. Мишустин подчеркнул, что перевалка на Камчатке является ключевым объектом для реализации стратегии России по наращиванию поставок СПГ.
Кроме того, правительство планирует «в разы» повысить производство СПГ, а также увеличить долю своего или локализованного передового технологического оборудования. Это в числе более чем 130 мероприятий является частью утвержденного кабмином плана по реализации энергетической стратегии, которая рассчитана на ближайшие 15 лет.