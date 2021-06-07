Доля России на мировом рынке СПГ может вырасти до 20%

Для развития инфраструктуры с целью поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона правительство России выделит свыше 21 млрд руб. Средства пойдут в том числе на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа в бухте Бечевинской на Камчатке. Начать его использование планируется в 2023 г. Подразумевается, что благодаря новому терминалу станет возможно ежегодно перегружать около 21,7 млн т СПГ. Мишустин подчеркнул, что перевалка на Камчатке является ключевым объектом для реализации стратегии России по наращиванию поставок СПГ.