СМИ узнали детали проекта стратегии развития России за 5,6 трлн рублей
Минэкономразвития подготовило список из 38 предложений, которые должны войти в новую стратегию социально-экономического развития России до 2030 г. общей стоимостью 5,6 трлн руб. В списке — инфраструктурный, социальный, высокотехнологичный и другие блоки, сообщают «Известия» со ссылкой на документ и источники.
По данным газеты, примерно треть названной суммы (1,8 трлн руб.) выделит государство. Финансирование предполагается обеспечить из бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. Самым дорогим в списке предложений является блок «Агрессивное развитие инфраструктуры» (2,9 трлн руб.). В него входят такие пункты, как так называемое «инфраструктурное меню» (развитие регионов, инструменты, которые позволят направить средства на социально значимые проекты на возвратной основе), «генеральная уборка» (ликвидация затонувших судов и взрывоопасных скважин), «Экономика замкнутого цикла» (инфраструктура обращения с отходами и экологическое просвещение), а также «новый ритм строительства» (сокращение сроков от идеи до выхода на стройплощадку на 30%).
Другой блок, социальный, обозначен в списке как «Новый общественный договор» (1,2 трлн руб.). Он включает «цифровую психологическую службу для детей и родителей», «санитарный щит страны» (повышение точности прогноза угроз эпидемий и совершенствование тест-систем), а также «доступные лекарства для человека» (переход на единые стандарты качества лекарственной помощи).
Блок «Новая высокотехнологичная экономика» (1,2 трлн руб.) включает развитие высокоавтоматизированного электротранспорта в городах, подготовка инфраструктуры трассы М11 Москва — Санкт-Петербург к движению грузовых беспилотников, беспилотную аэродоставку грузов «Почтой России» в труднодоступных регионах, запуск паромов по маршруту Усть-Луга — Балтийск, а также дофинансирование проектов Sukhoi Superjet и МС-21.
Четвертый блок имеет название «Национальная инновационная система» (269 млрд руб.). В него включены система поддержки студенческих стартапов, создание 30 инженерных школ, оказание госуслуг онлайн и в единой точке доступа, а также внедрение электронного документооборота юрлиц и физлиц.
В блок «Клиентоцентричное государство» (19,5 млрд руб.) вошла только одна инициатива — выстраивание работы госуправления вокруг запросов граждан.
В феврале о подготовке правительством новой стратегии развития до 2030 г. сообщали «Ведомости». Эта стратегия должна определить пути решения задач, поставленных указом президента Владимира Путина от июля 2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.».