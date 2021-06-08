СМИ узнали детали проекта стратегии развития России за 5,6 трлн рублей

По данным газеты, примерно треть названной суммы (1,8 трлн руб.) выделит государство. Финансирование предполагается обеспечить из бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. Самым дорогим в списке предложений является блок «Агрессивное развитие инфраструктуры» (2,9 трлн руб.). В него входят такие пункты, как так называемое «инфраструктурное меню» (развитие регионов, инструменты, которые позволят направить средства на социально значимые проекты на возвратной основе), «генеральная уборка» (ликвидация затонувших судов и взрывоопасных скважин), «Экономика замкнутого цикла» (инфраструктура обращения с отходами и экологическое просвещение), а также «новый ритм строительства» (сокращение сроков от идеи до выхода на стройплощадку на 30%).