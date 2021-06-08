«Сбер» зафиксировал замедление роста расходов россиян

Номинальный рост потребительских расходов с 31 мая по 6 июня 2021 года без корректироваок составил 9% по отношению к той же неделе прошлого года. При этом траты на продовольствие упали на 6,6% после снижения на 4,7% неделей ранее, а расходы на непродовольственные товары выросли на 9,6% после 27,9% в период с 24 по 30 мая. Снизился и рост трат в секторе услуг: он составил 42,3% против 55,1% на прошлой неделе. При этом в «Сбере» отметили, в текущих показателях «следует видеть не новый тренд, а обычные колебания».