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«Сбер» зафиксировал замедление роста расходов россиян

Ведомости

Динамика расходов россиян с 31 мая по 6 июня замедлилась, говорится в новом исследовании аналитиков «СберИндекса». Относительно допандемического периода с 1 февраля по 15 марта прошлого года рост трат составил 5,8% после 7,2% неделей ранее.

Так, с 24 по 30 мая увеличение объема расходов граждан относительно показателей, наблюдаемых до пандемии коронавируса, было рекордным, указывали аналитики. Они отмечали, что в целом в последний месяц весны потребительский спрос устойчиво вернулся к росту с годовым темпом 5,7%.

В числе факторов, влияющих на рост расходов и повышение цен в стране в «Сбере» назвали увеличение зарплат, перенос расходов, ранее осуществляемых за границей, на внутренний рынок, а также «сформированные за 2020 г. рекордно высокие сбережения населения».

Номинальный рост потребительских расходов с 31 мая по 6 июня 2021 года без корректироваок составил 9% по отношению к той же неделе прошлого года. При этом траты на продовольствие упали на 6,6% после снижения на 4,7% неделей ранее, а расходы на непродовольственные товары выросли на 9,6% после 27,9% в период с 24 по 30 мая. Снизился и рост трат в секторе услуг: он составил 42,3% против 55,1% на прошлой неделе. При этом в «Сбере» отметили, в текущих показателях «следует видеть не новый тренд, а обычные колебания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных