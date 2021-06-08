«Сбер» зафиксировал замедление роста расходов россиян
Динамика расходов россиян с 31 мая по 6 июня замедлилась, говорится в новом исследовании аналитиков «СберИндекса». Относительно допандемического периода с 1 февраля по 15 марта прошлого года рост трат составил 5,8% после 7,2% неделей ранее.
Так, с 24 по 30 мая увеличение объема расходов граждан относительно показателей, наблюдаемых до пандемии коронавируса, было рекордным, указывали аналитики. Они отмечали, что в целом в последний месяц весны потребительский спрос устойчиво вернулся к росту с годовым темпом 5,7%.
В числе факторов, влияющих на рост расходов и повышение цен в стране в «Сбере» назвали увеличение зарплат, перенос расходов, ранее осуществляемых за границей, на внутренний рынок, а также «сформированные за 2020 г. рекордно высокие сбережения населения».
Номинальный рост потребительских расходов с 31 мая по 6 июня 2021 года без корректироваок составил 9% по отношению к той же неделе прошлого года. При этом траты на продовольствие упали на 6,6% после снижения на 4,7% неделей ранее, а расходы на непродовольственные товары выросли на 9,6% после 27,9% в период с 24 по 30 мая. Снизился и рост трат в секторе услуг: он составил 42,3% против 55,1% на прошлой неделе. При этом в «Сбере» отметили, в текущих показателях «следует видеть не новый тренд, а обычные колебания».