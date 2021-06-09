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ЦБ сообщил о сокращении вывоза капитала из России почти на четверть

Ведомости

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — май 2021 г., по предварительной оценке, снизился на 23,84% по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 г. и составил $24,6 млрд. Это следует из материалов Банка России.

Как отмечает регулятор, в достижении такого показателя «вклад банковского сектора оказался небольшим». «Определяющими стали операции прочих секторов, направленные как на снижение обязательств перед нерезидентами, так и на увеличение вложений в финансовые активы за рубежом», — уточнили в ЦБ.

По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении и сложился на уровне $47,8 млрд против 22,1 млрд в 2019 г. Несмотря на значительное увеличение, показатель был ниже, чем ожидал регулятор.

Тогда ЦБ объяснил, что в указанном году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных