ЦБ сообщил о сокращении вывоза капитала из России почти на четверть
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — май 2021 г., по предварительной оценке, снизился на 23,84% по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 г. и составил $24,6 млрд. Это следует из материалов Банка России.
Как отмечает регулятор, в достижении такого показателя «вклад банковского сектора оказался небольшим». «Определяющими стали операции прочих секторов, направленные как на снижение обязательств перед нерезидентами, так и на увеличение вложений в финансовые активы за рубежом», — уточнили в ЦБ.
По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении и сложился на уровне $47,8 млрд против 22,1 млрд в 2019 г. Несмотря на значительное увеличение, показатель был ниже, чем ожидал регулятор.
Тогда ЦБ объяснил, что в указанном году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».