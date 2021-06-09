Росстат оценил инфляцию в первую неделю июня
Цены на потребительские товары в России за период с 1 по 7 июня выросли на 0,16%, следует из материалов Росстата. Это немного выше, чем за предыдущую неделю, когда показатель составил 0,12%.
Сильнее всего подорожали баранина и гречка — на 0,7% соответственно. Также на 0,6% выросла средняя стоимость маргарина, а на 0,4% — пастеризованного молока, мороженой рыбы и печенья.
Плодоовощная продукция в целом подорожала на 0,3%. При этом наиболее существенно выросли цены на морковь и картофель — на 5,9% и 4,9% соответственно. Стоимость капусты увеличилась на 3,9%, а репчатого лука — на 1,6%. В то же время огурцы подешевели на 6,1%, а помидоры — на 4,7%.
Также на 4,1% упала цена на яйца. Тогда как сахар-песок подорожал в среднем по стране на 0,2%, а подсолнечное масло — на 0,3%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в мае достигла 6,02% — это рекордное значение с октября 2016 г. Продовольственные товары подорожали на 7,4%, непродовольственные — на 6,68%, услуги — на 3,29%.
Целевой уровень инфляции в России, установленный Центробанком, составляет 4%. Этот порог она превысила в ноябре, а по итогам 2020 г. составила 4,9%. В дальнейшем темпы роста цен продолжили ускоряться. В марте годовая инфляция достигла пятилетнего максимума в 5,8%, а в апреле снизилась до 5,5%, что ЦБ объяснил эффектом высокой базы прошлого года. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.