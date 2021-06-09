Росстат оценил инфляцию в первую неделю июня

Плодоовощная продукция в целом подорожала на 0,3%. При этом наиболее существенно выросли цены на морковь и картофель — на 5,9% и 4,9% соответственно. Стоимость капусты увеличилась на 3,9%, а репчатого лука — на 1,6%. В то же время огурцы подешевели на 6,1%, а помидоры — на 4,7%.