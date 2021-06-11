Аналитики назвали регионы с наибольшим неравенством доходов населения

По данным аналитиков, в Ямало-Ненецком АО доходы населения отличаются в 10,2 раза: самые обеспеченные получали в 10,2 раза больше бедных (215,9 тыс. руб. против 21,2 тыс.). В Ненецком АО доходы отличаются в 9,4 раза – 201 тыс. руб. против 21,3 тыс. В Москве разрыв составляет 8,7 раза – 177,3 тыс. руб. против 20,3 тыс. руб.