Аналитики назвали регионы с наибольшим неравенством доходов населения
Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Москва, Чукотка и Сахалин стали лидерами среди регионов России по неравенству доходов населения по итогам 2020 г., сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По данным аналитиков, в Ямало-Ненецком АО доходы населения отличаются в 10,2 раза: самые обеспеченные получали в 10,2 раза больше бедных (215,9 тыс. руб. против 21,2 тыс.). В Ненецком АО доходы отличаются в 9,4 раза – 201 тыс. руб. против 21,3 тыс. В Москве разрыв составляет 8,7 раза – 177,3 тыс. руб. против 20,3 тыс. руб.
В среднем доходы россиян в 2020 г. составляли 35,7 тыс. руб. в месяц. Однако 20% граждан с высокими доходами получали в среднем 82,5 тыс. руб. в месяц, а 20% россиян с наименьшими доходами – 9,88 тыс. руб. 20% самых бедных граждан получали около 5,5% совокупных доходов населения, 20% самых богатых – 46,2%.
Наименьшее неравенство между доходами обеспеченных и бедных россиян зафиксировали в Карачаево-Черкесии (5,3 раза; 37,1 тыс. против 7 тыс. руб.), Костромской области (5,4 раза) и Еврейской автономной области (5,4 раза). Также наименьший показатель неравенства был зафиксирован в Хакасии, Ингушетии, Кировской области, Крыму, Новгородской и Владимирской области.
В мае россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода. Жителям России нужно в среднем 173 000 руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, говорилось в результатах опроса портала Superjob. Самый высокий уровень дохода для счастья нужен жителям Москвы, самый низкий — жителям Кирова, Оренбурга и Липецка.