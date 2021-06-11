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Аналитики назвали регионы с наибольшим неравенством доходов населения

Ведомости

Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Москва, Чукотка и Сахалин стали лидерами среди регионов России по неравенству доходов населения по итогам 2020 г., сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитиков, в Ямало-Ненецком АО доходы населения отличаются в 10,2 раза: самые обеспеченные получали в 10,2 раза больше бедных (215,9 тыс. руб. против 21,2 тыс.). В Ненецком АО доходы отличаются в 9,4 раза – 201 тыс. руб. против 21,3 тыс. В Москве разрыв составляет 8,7 раза – 177,3 тыс. руб. против 20,3 тыс. руб.

В среднем доходы россиян в 2020 г. составляли 35,7 тыс. руб. в месяц. Однако 20% граждан с высокими доходами получали в среднем 82,5 тыс. руб. в месяц, а 20% россиян с наименьшими доходами – 9,88 тыс. руб. 20% самых бедных граждан получали около 5,5% совокупных доходов населения, 20% самых богатых – 46,2%.

Наименьшее неравенство между доходами обеспеченных и бедных россиян зафиксировали в Карачаево-Черкесии (5,3 раза; 37,1 тыс. против 7 тыс. руб.), Костромской области (5,4 раза) и Еврейской автономной области (5,4 раза). Также наименьший показатель неравенства был зафиксирован в Хакасии, Ингушетии, Кировской области, Крыму, Новгородской и Владимирской области.

В мае россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода. Жителям России нужно в среднем 173 000 руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, говорилось в результатах опроса портала Superjob. Самый высокий уровень дохода для счастья нужен жителям Москвы, самый низкий — жителям Кирова, Оренбурга и Липецка.

Ранее по теме: Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных