Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода
Жителям России нужно в среднем 173 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. Самый высокий уровень дохода для счастья нужен жителям Москвы, самый низкий – жителям Кирова, Оренбурга и Липецка.
В опросе приняли участие 2500 человек старше 18 лет, а также по 1000 из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 – из других городов-миллионников и полумиллионников.
По данным аналитиков, москвичам для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц, жителям Владивостока – 200 тыс. руб., Ростова-на-Дону – 195 тыс., Санкт-Петербурга – 183 тыс. руб. Наименьший доход нужен для счастья в Кирове – 132 тыс. руб., Оренбурге -136 тыс. руб. и Липецке – 137 тыс. руб.
Мужчинам, согласно исследованию, для счастья нужно больше денег, чем женщинам: 192 тыс. руб. против 155 тыс. руб. соответственно. Также необходимый для счастья доход растет с возрастом: людям до 24 лет нужно 130 тыс. руб., а тем, кому от 45 лет и старше – 195 тыс. руб.