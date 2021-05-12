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Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода

Ведомости

Жителям России нужно в среднем 173 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. Самый высокий уровень дохода для счастья нужен жителям Москвы, самый низкий – жителям Кирова, Оренбурга и Липецка.

В опросе приняли участие 2500 человек старше 18 лет, а также по 1000 из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 – из других городов-миллионников и полумиллионников.

По данным аналитиков, москвичам для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц, жителям Владивостока – 200 тыс. руб., Ростова-на-Дону – 195 тыс., Санкт-Петербурга – 183 тыс. руб. Наименьший доход нужен для счастья в Кирове – 132 тыс. руб., Оренбурге -136 тыс. руб. и Липецке – 137 тыс. руб.

Мужчинам, согласно исследованию, для счастья нужно больше денег, чем женщинам: 192 тыс. руб. против 155 тыс. руб. соответственно. Также необходимый для счастья доход растет с возрастом: людям до 24 лет нужно 130 тыс. руб., а тем, кому от 45 лет и старше – 195 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных