Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода

Мужчинам, согласно исследованию, для счастья нужно больше денег, чем женщинам: 192 тыс. руб. против 155 тыс. руб. соответственно. Также необходимый для счастья доход растет с возрастом: людям до 24 лет нужно 130 тыс. руб., а тем, кому от 45 лет и старше – 195 тыс. руб.