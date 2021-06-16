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Мишустин призвал оперативно реагировать на изменение цен на продукты

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам коллегии Министерства сельского хозяйства призвал «с максимальным вниманием и ответственностью» мониторить цены на социально значимые продукты питания. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей», — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что власти приняли меры, позволившие уменьшить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Тем не менее ситуация с ценами на продукты до сих пор остается «непростой», резюмировал глава кабмина.

В мае годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6%. Она составила 6,02%. Продукты питания подорожали на 8,07%, а алкоголь — на 2,33%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%.

3 июня на одной из сессий Петербургского экономического форума председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме. Это приводит к тому, что люди начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально, опасаясь повышения цен в дальнейшем. В итоге спрос растет, еще сильнее разгоняя инфляцию.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России превысила 6% впервые за пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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