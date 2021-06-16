Мишустин призвал оперативно реагировать на изменение цен на продукты

3 июня на одной из сессий Петербургского экономического форума председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме. Это приводит к тому, что люди начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально, опасаясь повышения цен в дальнейшем. В итоге спрос растет, еще сильнее разгоняя инфляцию.