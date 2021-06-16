Мишустин призвал оперативно реагировать на изменение цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам коллегии Министерства сельского хозяйства призвал «с максимальным вниманием и ответственностью» мониторить цены на социально значимые продукты питания. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей», — заявил Мишустин.
Премьер отметил, что власти приняли меры, позволившие уменьшить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Тем не менее ситуация с ценами на продукты до сих пор остается «непростой», резюмировал глава кабмина.
В мае годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6%. Она составила 6,02%. Продукты питания подорожали на 8,07%, а алкоголь — на 2,33%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%.
3 июня на одной из сессий Петербургского экономического форума председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что повышенная инфляция в России приобрела устойчивый характер. Кроме того, инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме. Это приводит к тому, что люди начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально, опасаясь повышения цен в дальнейшем. В итоге спрос растет, еще сильнее разгоняя инфляцию.