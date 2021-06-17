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Счетная палата сообщила о риске возникновения кризиса из-за льготной ипотеки

Ведомости

Ускоренный рост ипотечного кредитования может привести к снижению доступности жилья и повысить риск возникновения кризиса, говорится в докладе Счетной палаты.

«По данным Банка России, помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов», — говорится в документе.

В Счетной палате отметили, что по итогам 2020 года объем выдачи ипотеки составил 4,3 трлн руб., что стало абсолютным рекордом за историю рынка ипотеки. К такому росту рынка привело снижение ставок по кредитам и государственные льготные программы.

Ведомство предложило скорректировать льготную программу ипотеки при ее продлении после 1 июля 2021 года и выдавать ее нуждающимся гражданам. Также, по мнению Счетной палаты, нужно разрешить гражданам пользоваться программой только один раз.

Об изменении льготных программ 4 июня объявил президент России Владимир Путин. Ранее по программе «Господдержка 2020», запущенной в апреле прошлого года, можно было приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. При этом максимальный объем ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. По новым условиям, которые начнут действовать со 2 июля и продлятся до 1 июля 2022 г., ставка будет 7%, а предельная сумма кредитования для всех субъектов страны — 3 млн руб.

Ранее по теме: Хуснуллин объяснил рост цен на жилье в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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