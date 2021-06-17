Счетная палата сообщила о риске возникновения кризиса из-за льготной ипотеки

Об изменении льготных программ 4 июня объявил президент России Владимир Путин. Ранее по программе «Господдержка 2020», запущенной в апреле прошлого года, можно было приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. При этом максимальный объем ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. По новым условиям, которые начнут действовать со 2 июля и продлятся до 1 июля 2022 г., ставка будет 7%, а предельная сумма кредитования для всех субъектов страны — 3 млн руб.