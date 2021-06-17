Генпрокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в регионах
Прокуроры зафиксировали факты необоснованного завышения цен на социально значимые продукты питания в ряде регионов России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«В ряде регионов отмечены факты необоснованного завышения стоимости таких товаров на объектах розничной торговли (магазины, рынки, ярмарки и др.)», – говорится в сообщении.
Например, в Орловской области в июне прокуроры объявили руководителям хозяйствующих субъектов 25 предостережений о недопустимости нарушения закона. В Ростовской области установлен случай продажи подсолнечного масла по цене 119,9 руб. при максимально допустимых 110 руб. В результате мер реагирования цена на товар была снижена, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокурорам регионов, где выявлен рост цен на плодоовощную продукцию, поручено провести проверки совместно с контролирующими органами, отметили в Генпрокуратуре.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
В конце декабря производители и торговые сети подписали соглашение, в соответствии с которым отпускная цена белого сахара была зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная – 46 руб. за кг. Стоимость подсолнечного масла установлена на уровне 95 и 110 руб. за литр соответственно.