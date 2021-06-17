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Генпрокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в регионах

Ведомости

Прокуроры зафиксировали факты необоснованного завышения цен на социально значимые продукты питания в ряде регионов России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«В ряде регионов отмечены факты необоснованного завышения стоимости таких товаров на объектах розничной торговли (магазины, рынки, ярмарки и др.)», – говорится в сообщении.

Например, в Орловской области в июне прокуроры объявили руководителям хозяйствующих субъектов 25 предостережений о недопустимости нарушения закона. В Ростовской области установлен случай продажи подсолнечного масла по цене 119,9 руб. при максимально допустимых 110 руб. В результате мер реагирования цена на товар была снижена, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурорам регионов, где выявлен рост цен на плодоовощную продукцию, поручено провести проверки совместно с контролирующими органами, отметили в Генпрокуратуре.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

В конце декабря производители и торговые сети подписали соглашение, в соответствии с которым отпускная цена белого сахара была зафиксирована на уровне 36 руб. за кг, а розничная – 46 руб. за кг. Стоимость подсолнечного масла установлена на уровне 95 и 110 руб. за литр соответственно. 

Ранее по теме: Мишустин призвал оперативно реагировать на изменение цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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