СМИ узнали о согласовании ЕС экономических санкций против Белоруссии
Евросоюз (ЕС) согласовал экономические санкции против Белоруссии, сообщает немецкое издание Rheinische Post со ссылкой на дипломатические источники. Подобные меры связаны с принудительной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, вследствие чего с рейса были сняты и арестованы экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
По информации издания, ограничения будут распространены на нефтегазовый сектор Белоруссии, телеком, калийное, фосфатное и табачное производства, а также на товары «двойного назначения», которые могут использоваться силовыми структурами. Кроме того, планируется запретить экспорт оружия в республику.
Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии и дипломатические источники сообщает, что ЕС также планирует запретить выдачу новых кредитов Белоруссии, торговлю ценными бумагами, покупку облигаций и предоставление инвестиционных услуг этой стране.
«Этим соглашением ЕС посылает четкий и целенаправленный сигнал против невыносимых репрессий белорусского режима», — приводит агентство заявление австрийского МИД.
10 июня более 600 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось ввести жесткие санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Документ предполагал распространение ограничений на нефтяную промышленность и предприятия, занимающиеся деревообработкой и производством калийных удобрений и стали. Также ЕП выступил за полный отказ от финансовой поддержки Белоруссии и временное отключение страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения белорусской стороны о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и Сапега. Сейчас оба находятся под арестом в столице республики.