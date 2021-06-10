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Европарламент призвал ввести санкции против Белоруссии и отключить ее от SWIFT

Ведомости

Более 600 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается ввести жесткие санкции против Белоруссии за то, что власти республики 23 мая вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в аэропорту Минска, после чего задержали и арестовали находящихся на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.

Против резолюции проголосовали 16 парламентариев, еще 36 воздержались, сообщается на сайте ЕП.

Из резолюции следует, что страны-участницы Евросоюза (ЕС) должны наложить санкции на сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов, судей, агентов и СМИ, якобы занимающихся дезинформацией и пропагандой, а также официальных лиц, поддерживающих режим президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Парламентарии призвали незамедлительно ввести экономические и отраслевые санкции против республики. В частности, распространить ограничения на нефтяную промышленность и предприятия, занимающиеся деревообработкой и производством калийных удобрений и стали.

ЕП выступил за полный отказ от финансовой поддержки Белоруссии. Эти меры предполагают запрет на предоставление кредитных линий всем банкам страны, прекращение инвестиций в инфраструктуру или экономические предприятия. Европейским финансовым учреждениям рекомендуют запретить покупать облигаций или прочие финансовые инструменты, выпущенные правительством Белоруссии и аффилированными государственными учреждениями. Вдобавок парламентарии заявили о необходимости приостановки участия республики в международной системе межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, предлагается отстранить страну от участия в международных спортивных мероприятиях и лишить ее членства в спортивных организациях. Это касается не только чемпионатов Европы, но также, например, грядущих Олимпийских игр в Токио. Также белорусским телеканалам предлагается запретить трансляцию европейских футбольных турниров.

Наконец, ЕП призвал расследовать роль России в «террористических атаках, за которыми стоит белорусский режим». Так, в ходе дебатов депутаты выразили обеспокоенность сближением Москвы и Минска, а также тем, что первая предоставляет республике финансовую поддержку.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель анонсировал введение новых санкций против Белоруссии. Кроме того, с 3 мая США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшины», «Гродно Азот», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокна».

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны Белоруссии о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Обоих задержанных арестовали.

Ранее по теме: Глава Евросовета анонсировал новые санкции против Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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