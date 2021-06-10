Европарламент призвал ввести санкции против Белоруссии и отключить ее от SWIFT

Более 600 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается ввести жесткие санкции против Белоруссии за то, что власти республики 23 мая вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в аэропорту Минска, после чего задержали и арестовали находящихся на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.