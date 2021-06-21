Экспорт пшеницы из России в июне резко ускорился
За первую половину июня Россия экспортировала более 1 млн тонн зерна — больше, чем за весь май этого года (около 900 тыс. тонн). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Совэкона» и «Русагротранса».
При сохранении таких темпов в «Совэконе» предположили, что в целом июнь может стать рекордным: экспорт составит 2,7 млн тонн зерна, включая 2,4 млн тонн пшеницы. В то же время, по данным «Русагротранса», с начала июня было экспортировано 1,45 млн тонн зерна, включая 1,34 млн тонн пшеницы. Прогноз «Русагротранса» за июнь — 2,35–2,4 млн тонн зерна, включая до 2,3 млн тонн пшеницы.
Для сравнения, предыдущий максимум экспорта зерна был зафиксирован на отметке в 2,15 млн тонн в июне 2018 г.
Причиной такой динамики, как пишет газета, является снижение пошлины на экспорт пшеницы с 50 евро за тонну после введения плавающей ставки 2 июня, когда размер пошлины был установлен $28,1 за тонну. После этого ставка несколько раз повышалась. Размер пошлины с 23 июня — $38,1 за тонну.
В конце мая Минсельхоз спрогнозировал экспорт зерна в 48 млн т в 2020-2021 гг. сельхозгоду. Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, это позволит России сохранить лидерство по поставкам пшеницы на мировой рынок. Незадолго до прогноза российского ведомства Минсельхоз США (USDA) опубликовал свой прогноз урожая зерновых в России в 2021 г. По мнению ведомства, на российской территории (без учета Крыма) в этом году могут собрать 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна.