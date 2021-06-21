Экспорт пшеницы из России в июне резко ускорился

В конце мая Минсельхоз спрогнозировал экспорт зерна в 48 млн т в 2020-2021 гг. сельхозгоду. Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, это позволит России сохранить лидерство по поставкам пшеницы на мировой рынок. Незадолго до прогноза российского ведомства Минсельхоз США (USDA) опубликовал свой прогноз урожая зерновых в России в 2021 г. По мнению ведомства, на российской территории (без учета Крыма) в этом году могут собрать 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна.