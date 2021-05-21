В Минсельхозе спрогнозировали сохранение лидерства России в экспорте пшеницы
Потенциал экспорта зерна из России в 2021-2022 гг. сельхозгоду (сельскохозяйственный год длится с июля по июнь) составляет 51 млн т при прогнозе в 48 млн т в 2020-2021 гг. сельхозгоду, передает ТАСС.
«Цифра 48 млн т (по экспорту зерна в этом сельхозгоду — прим. ред.) будет очень показательна и оптимистична. Нам это позволит сохранить первое место по экспорту пшеницы», — сказала Лут. По ее словам, в текущем сельхозгоду урожай зерновых прогнозируется в объеме 127 млн т, из которых 81 млн т может составить пшеница.
«По переходящим остаткам мы видим допустимый экспорт зерна — 51 млн т», — уточнила Лут.
Ранее Минсельхоз США (USDA) опубликовал прогноз урожая зерновых в 2021 г. По мнению ведомства, Россия (без учета Крыма) в этом году может собрать 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна. В Крыму прогноз урожая в этом году – 1,7 млн т. Кроме того, по российской методике в урожай зерна включаются зернобобовые и гречиха (предположительно еще 4–5 млн т). С учетом этих цифр урожай зерна в России в 2021 г. может приблизиться к рекорду прошлого года (133,5 млн т).
По прогнозам USDA, Россия в сельхозсезоне 2021/22 гг. останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире пятый сезон подряд. Американское ведомство оценивает российские поставки на мировой рынок 40 млн т этой культуры.