Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

В Минсельхозе спрогнозировали сохранение лидерства России в экспорте пшеницы

Ведомости

Потенциал экспорта зерна из России в 2021-2022 гг. сельхозгоду (сельскохозяйственный год длится с июля по июнь) составляет 51 млн т при прогнозе в 48 млн т в 2020-2021 гг. сельхозгоду, передает ТАСС.

«Цифра 48 млн т (по экспорту зерна в этом сельхозгоду — прим. ред.) будет очень показательна и оптимистична. Нам это позволит сохранить первое место по экспорту пшеницы», — сказала Лут. По ее словам, в текущем сельхозгоду урожай зерновых прогнозируется в объеме 127 млн т, из которых 81 млн т может составить пшеница.

«По переходящим остаткам мы видим допустимый экспорт зерна — 51 млн т», — уточнила Лут.

Ранее Минсельхоз США (USDA) опубликовал прогноз урожая зерновых в 2021 г. По мнению ведомства, Россия (без учета Крыма) в этом году может собрать 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна. В Крыму прогноз урожая в этом году – 1,7 млн т. Кроме того, по российской методике в урожай зерна включаются зернобобовые и гречиха (предположительно еще 4–5 млн т). С учетом этих цифр урожай зерна в России в 2021 г. может приблизиться к рекорду прошлого года (133,5 млн т).

По прогнозам USDA, Россия в сельхозсезоне 2021/22 гг. останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире пятый сезон подряд. Американское ведомство оценивает российские поставки на мировой рынок 40 млн т этой культуры. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных