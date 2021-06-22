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Стоимость нефти Brent превысила $75 впервые за два года

Ведомости

Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent превысила $75 за баррель впервые с апреля 2019 г., следует из данных Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 9:51 мск цена августовского фьючерса Brent достигла $75,15 за баррель (+0,334%). Стоимость августовского фьючерса техасской легкой нефти WTI также выросла — до $73,23 за баррель (+0,15%).

Баррель нефти Brent преодолел отметку в $75 первые с 25 апреля 2019 г. До этого нефть преодолевала этот порог в октябре 2018 г. Эксперты, опрошенные Reuters, отмечают, что сегодня ценовой разрыв между двумя наиболее активно торгуемыми в мире нефтяными марками Brent и WTI сократился до минимума за последние семь месяцев. Это, по их мнению, объясняется медленным восстановлением добычи в США сланцевой нефти, а также растущим спросом на топливо на фоне восстановления американской экономики.

Неделей ранее нефть марки Brent впервые с 2019 г. преодолела отметку в $74 за баррель. На это повлияло решение ОПЕК о сохранении планов по постепенному увеличению добычи нефти. Предполагается, что организация не станет менять свое решение.

Ранее по теме: Сырьевые трейдеры допустили рост цен на нефть до $100 за баррель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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