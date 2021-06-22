Стоимость нефти Brent превысила $75 впервые за два года

Баррель нефти Brent преодолел отметку в $75 первые с 25 апреля 2019 г. До этого нефть преодолевала этот порог в октябре 2018 г. Эксперты, опрошенные Reuters, отмечают, что сегодня ценовой разрыв между двумя наиболее активно торгуемыми в мире нефтяными марками Brent и WTI сократился до минимума за последние семь месяцев. Это, по их мнению, объясняется медленным восстановлением добычи в США сланцевой нефти, а также растущим спросом на топливо на фоне восстановления американской экономики.