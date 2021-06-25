ФАС оценила рост цен на ЖКУ после индексации
Стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России после проведения ежегодной индексации с 1 июля вырастет не более чем на 3,3%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомство проконтролирует, чтобы показатель не превысил целевое значение инфляции в 4%. При нарушении этого требования ФАС предпишет компаниям понизить тарифы до допустимых размеров.
«В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», — заявил регулятор.
В ФАС пояснили, что тарифы на ЖКУ ежегодно индексируются, чтобы сохранить стабильность работы коммунальных предприятий и обеспечить доступные качественные услуги для потребителей. Предельный размер повышения в 4% обусловлен размером инфляции на 2021 г., в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах.
В прошлом году стоимость ЖКУ выросла в среднем по России на 3,1%. При этом ФАС выявила 2,4 млрд руб. экономически необоснованных средств в тарифах.