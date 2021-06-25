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ФАС оценила рост цен на ЖКУ после индексации

Ведомости

Стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России после проведения ежегодной индексации с 1 июля вырастет не более чем на 3,3%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ведомство проконтролирует, чтобы показатель не превысил целевое значение инфляции в 4%. При нарушении этого требования ФАС предпишет компаниям понизить тарифы до допустимых размеров.

«В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», — заявил регулятор.

В ФАС пояснили, что тарифы на ЖКУ ежегодно индексируются, чтобы сохранить стабильность работы коммунальных предприятий и обеспечить доступные качественные услуги для потребителей. Предельный размер повышения в 4% обусловлен размером инфляции на 2021 г., в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах.

В прошлом году стоимость ЖКУ выросла в среднем по России на 3,1%. При этом ФАС выявила 2,4 млрд руб. экономически необоснованных средств в тарифах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных