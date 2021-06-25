ФАС оценила рост цен на ЖКУ после индексации

В ФАС пояснили, что тарифы на ЖКУ ежегодно индексируются, чтобы сохранить стабильность работы коммунальных предприятий и обеспечить доступные качественные услуги для потребителей. Предельный размер повышения в 4% обусловлен размером инфляции на 2021 г., в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах.