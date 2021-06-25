Правительство утвердило временные пошлины на экспорт металлов

В частности, для окатышей и иной продукции с ориентировочной стоимостью $400 за тонну минимальная специфическая пошлина будет составлять $54 за тонну продукции, для плоского горячекатаного проката, для арматуры — не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки ориентировочной стоимостью до $1300 за тонну минимальная пошлина будет на уровне $133 за тонну. «И наконец нержавеющей стали и ферросплавов то, что все свыше порога, который я сказал — $150 за тонну», — сказал Решетников. По его словам, для цветных металлов экспортная пошлина будет рассчитана в зависимости от вида металла. «Медь — $1226 за тонну минимальная специфическая ставка, никель — $2321 за тонну, алюминий — $254. Расчеты производились исходя из актуальной ценовой конъюнктуры по итогам пяти месяцев 2021 г.», — добавил он.