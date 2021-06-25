Правительство утвердило временные пошлины на экспорт металлов
Правительство утвердило введение временных пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
С инициативой о введении временных экспортных пошлин выступил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства, его поддержал премьер-министр Михаил Мишустин и другие министры экономического блока. Решетников предложил ввести временные экспортные пошлины на поставки ключевых товаров черной и цветной металлургии за пределы ЕАЭС с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть на пять месяцев. «И за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, конечно, если ситуация продолжится в следующих годах», — сказал Решетников.
Пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, величина специфической ставки будет рассчитываться в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г.
В частности, для окатышей и иной продукции с ориентировочной стоимостью $400 за тонну минимальная специфическая пошлина будет составлять $54 за тонну продукции, для плоского горячекатаного проката, для арматуры — не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки ориентировочной стоимостью до $1300 за тонну минимальная пошлина будет на уровне $133 за тонну. «И наконец нержавеющей стали и ферросплавов то, что все свыше порога, который я сказал — $150 за тонну», — сказал Решетников. По его словам, для цветных металлов экспортная пошлина будет рассчитана в зависимости от вида металла. «Медь — $1226 за тонну минимальная специфическая ставка, никель — $2321 за тонну, алюминий — $254. Расчеты производились исходя из актуальной ценовой конъюнктуры по итогам пяти месяцев 2021 г.», — добавил он.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что введение пошлин — «это не наказание для металлургов». «Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что сейчас происходит на мировых рынках», — сказал он. Правительство планирует привлечь в бюджет порядка 163-164 млрд руб. за счет введения этой пошлины. « Это незначительная часть — порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры», — заключил первый вице-премьер.
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что инициативу правительства зарубежные аналитики назвали «подарком европейским металлургам». «Кстати, зарубежные аналитики уже "благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам". Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут», — подчеркнул он.
Акции крупнейших металлургических компаний подешевели на фоне новостей о введении пошлин. В частности, в течение дня снижались на 3-7% котировки «Русала», «Северстали»,НЛМК и «ММК». Суммарное состояние крупнейших российских металлургов в ходе торгов 24 июня уменьшилось на $2,8 млрд из-за падения акций их компаний, подсчитал Forbes.