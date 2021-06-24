Правительство введет временные экспортные пошлины на металлы

Правительство введет временные экспортные пошлины на металлыГосударство дополнительно получит 163-164 млрд руб., заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить и внести в правительство документы по введению экспортных пошлин на металлопродукцию.
«Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести их в правительство», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
С инициативой о введении временных экспортных пошлин на заседании правительства выступил министр экономического развития Максим Решетников. «Предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть на пять месяцев. И за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, конечно, если ситуация продолжится в следующих годах», — сказал Решетников. Он уточнил, что речь идет о широкой номенклатуре продукции: прокате, арматуре, проволоке, слитках и др., а также о меди, никеле и алюминии в низкой степени передела.
Размер пошлин
По словам Решетникова, пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, специфическая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции. «Как рассчитана специфическая составляющая пошлины — это, наверное, ключевой момент. Для черных металлов определены четыре ценовых коридора, для каждого из которых определена своя минимальная стоимость пошлины», — сказал Решетников.
В частности, для окатышей и иной продукции с ориентировочной стоимостью 400 долларов за тонну минимальная специфическая пошлина будет составлять $54 за тонну продукции, для плоского горячекатаного проката, для арматуры — не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки ориентировочной стоимостью до $1300 за тонну минимальная пошлина будет на уровне $133 за тонну. «И наконец нержавеющей стали и ферросплавов то, что все свыше порога, который я сказал — $150 за тонну», — сказал Решетников.
По его словам, для цветных металлов экспортная пошлина будет рассчитана в зависимости от вида металла. «Медь — $1226 за тонну минимальная специфическая ставка, никель — $2321 за тонну, алюминий — $254. Расчеты производились исходя из актуальной ценовой конъюнктуры по итогам пяти месяцев 2021 г.», — пояснил Решетников, отметив, что пошлины распространяется на экспорт только за пределы ЕАЭС, государствам члена ЕАЭС продукция по-прежнему будет экспортироваться без пошлин.
Решетников напомнил, что по итогам I квартала текущего года прибыль отрасли составила 570 млрд руб., что в среднем в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлых лет. «По итогам текущего года прибыль отрасли, по оценкам, может составить от 2,1 трлн руб. до 2,3 трлн руб.», — сказал он.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании правительства подчеркнул, что введение пошлин — «это не наказание для металлургов». «Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что сейчас происходит на мировых рынках», — сказал он.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании правительства подчеркнул, что введение пошлин — «это не наказание для металлургов». «Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что сейчас происходит на мировых рынках», — сказал он.
По словам Белоусова, пошлины являются временной мерой. «Цель ее — это создание источника компенсации удорожания по гособороназаказу, госкапвложениям, строительству жилья, строительству дорог и ряда других строительных программ», — пояснил он.
Белоусов назвал приблизительный размер дополнительных поступлений в бюджет за счет введения этой пошлины. «Это порядка 113-114 млрд руб. по черным металлам и порядка 50 млрд руб. по продукции цветной металлургии. Это незначительная часть — порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюктуры», — заключил первый вице-премьер.
Акции крупнейших металлургических компаний подешевели на фоне новостей о введении пошлин, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Котировки «Русала» снизились на 6,51% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии до 52,79 руб. за ценную бумагу (на 12:58 мск). Акции «Северстали» подешевели на 5,66% до 1510 руб. за ценную бумагу (12:59 по мск), «Норникеля» — на 4,06% до 24 414 руб. (13:02 по мск), НЛМК — на 4,9% до 234,78 руб. (13:04 мск), «ММК» — на 3,57% до 61,25 руб. (13:05 мск).
Правительство с 2020 г. обсуждает возможность регулирования цен на металлопродукцию после жалоб застройщиков на рост стоимости арматуры для строительства. Для стабилизации цен на металлопрокат в декабре 2020 г. были введены, а в мае 2021 г. увеличены заградительные пошлины на экспорт лома черных металлов. При этом Федеральная антимонопольная служба в декабре предлагала ввести заградительные пошлины и на экспорт стальной продукции.
31 мая Белоусов в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. Белоусов тогда обещал, что правительство найдет способ вернуть полученные металлургическими компаниями сверхдоходы в бюджет. По его словам, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги в разы увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен.
Президент и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин тогда заявил, что металлургические компании могли бы заключить прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками, чтобы снизить давление на стоимость жилья. 1 июня Минпромторг и руководители российских металлургических компаний провели совещание, на котором договорились об обеспечении исполнителей гособоронзаказа металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене, а также заключении с металлургами прямых долгосрочных контрактов по государственным стройкам с формульным ценообразованием, сообщала пресс-служба министерства.