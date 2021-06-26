Власти намерены средствами от пошлин компенсировать подорожание металлопродукции
Средства, полученные от введенных временных пошлин на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС, могут направить на компенсацию подорожания металлопродукции в строительстве и промышленности, сообщается на сайте правительства.
«... проработать вопрос о направлении средств, полученных от уплаты... вывозных таможенных пошлин [на металлы], на компенсацию удорожания металлургической продукции, используемой в строительстве и при производстве промышленной продукции, включая исполнение государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.
Правительство утвердило введение временных пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС накануне.
Пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, величина специфической ставки будет рассчитываться в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г.
Акции крупнейших металлургических компаний подешевели на фоне новостей о введении пошлин. В частности, в течение дня снижались на 3-7% котировки «Русала», «Северстали»,НЛМК и «ММК». Суммарное состояние крупнейших российских металлургов в ходе торгов 24 июня уменьшилось на $2,8 млрд из-за падения акций их компаний, подсчитал Forbes.