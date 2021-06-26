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Власти намерены средствами от пошлин компенсировать подорожание металлопродукции

Ведомости

Средства, полученные от введенных временных пошлин на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС, могут направить на компенсацию подорожания металлопродукции в строительстве и промышленности, сообщается на сайте правительства.

«... проработать вопрос о направлении средств, полученных от уплаты... вывозных таможенных пошлин [на металлы], на компенсацию удорожания металлургической продукции, используемой в строительстве и при производстве промышленной продукции, включая исполнение государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.

Правительство утвердило введение временных пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС накануне.

Пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, величина специфической ставки будет рассчитываться в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г.

Акции крупнейших металлургических компаний подешевели на фоне новостей о введении пошлин. В частности, в течение дня снижались на 3-7% котировки «Русала», «Северстали»,НЛМК и «ММК». Суммарное состояние крупнейших российских металлургов в ходе торгов 24 июня уменьшилось на $2,8 млрд из-за падения акций их компаний, подсчитал Forbes. 

Ранее по теме: Правительство пошло в металлонакат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных