Власти намерены средствами от пошлин компенсировать подорожание металлопродукции

Пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, величина специфической ставки будет рассчитываться в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г.