Правительство пошло в металлонакат

Резкий рост цен на металлы и металлопродукцию во всем мире начался с IV квартала 2020 г. Стальная арматура, железная руда и лом черных металлов подорожали на данный момент более чем в 1,5 раза, рулонная сталь – более чем в 2 раза и т. д. Среднего индикатора российских цен на металлы и металлопродукцию как такового нет, но с осени 2020 г. Росстат ежемесячно рапортует об их росте в относительном выражении. В ноябре цены на различные виды металлопродукции выросли на 5,2–38,8%, в декабре – на 8,7–11,9%, в январе – на 10,1–36,5%, в феврале – на 13–30%, в марте – на 11,6–26,2%, в апреле – на 11,4–43,8%. В мае рост цен в обрабатывающих производствах составил 19–32,7%, а по рудам и концентратам прочих цветных металлов, не включенным в другие группировки, – в 2,4 раза.