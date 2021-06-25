Правительство пошло в металлонакат

Правительство пошло в металлонакатВслед за повышением таможенной пошлины металлургам планируют увеличить НДПИ либо налог на прибыль
Правительство готовит глобальный пересмотр фискальной политики по отношению к металлургической отрасли. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить документы о введении временной вывозной таможенной пошлины на металлургическую продукцию. Это была инициатива главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал ее, оговорившись, что повышение пошлины – исключительно временное явление, цель которого – компенсировать удорожание проектов в сфере гособоронзаказа, строительства жилья, дорог и т. д., связанное с ростом цен на металлы. В общей сложности дополнительные доходы бюджета от пошлины составят более 160 млрд руб., уточнил Белоусов.
Позднее мера была одобрена подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Ее окончательные параметры выглядят следующим образом. Пошлина будет распространена на широкую номенклатуру продукции: прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.
Но на этом изменения налогового регулирования металлургической промышленности не заканчиваются: обсуждается еще два варианта повышения налогов. Один из них – внедрение аналогичных налоговому маневру в сфере нефтедобычи механизмов, рассказал близкий к правительству источник и подтвердили два федеральных чиновника. В частности, обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с параллельным введением системы стимулирующих вычетов «наподобие обратного акциза». Ранее Белоусов в интервью РБК говорил, что лучший способ изъятия сверхдоходов металлургов – это повышение НДПИ.
Еще один собеседник, близкий к правительству, уверяет, что увеличение НДПИ маловероятно. По его словам, обсуждаются механизмы регулирования прежде всего через налог на прибыль – стимулирование ее направления в инвестиции в основной капитал. По словам собеседников «Ведомостей», новые ставки налогов еще окончательно не определены.
В Минфине, Минэкономразвития, а также пресс-службе правительства не ответили запрос «Ведомостей» о подтверждении вариантов последующего повышения налогов для металлургов. В ММК, «Мечеле», «Евразе» и ассоциации «Русская сталь» отказались от комментариев. ОМК, «Металлоинвест», «Норникель», UC Rusal, УГМК и Русская медная компания на момент подписания номера в печать не ответили на запрос «Ведомостей».
По данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting. Выравнивание ситуации постепенно все же началось.
В прошлом году НДПИ при добыче сырья для черных и цветных металлов за счет «рентного коэффициента» вырос в 3,5 раза. Это позволит нарастить поступления в бюджет еще более чем на 100 млрд руб. в 2021–2023 гг.
Решение о введении 15%-ной экспортной пошлины затрагивает всю номенклатуру металлопродукции, включая те виды, которые на российский рынок не поставляются в принципе, например стальные полуфабрикаты и чугун, заявили «Ведомостям» в НЛМК. Введение пошлины на такие продукты не приведет ни к увеличению объема поставок на рынок России, ни к снижению цен для российских конечных потребителей. Поэтому можно констатировать, что пошлина носит исключительно фискальный характер и имеет целью прямое изъятие средств из отрасли. «Северсталь» с пониманием относится к озабоченности правительства ростом цен на продукцию черной металлургии, говорится в заявлении председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова, которое распространила пресс-служба компании. «Надеемся, что проект постановления, который обсуждался на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие», – сказал он.
Председатель совета директоров Алюминиевой ассоциации Александр Зажигалкин отметил, что производственные мощности по алюминию в России минимум в 3 раза превышают текущее потребление, при этом объем импортного сырья составляет порядка 65%. Поэтому далеко не факт, что цены на внутреннем рынке пойдут вниз после введения пошлины, добавил он. При существующих экспортных ценах рентабельность металлопродукции по ЕBITDA превышает 40–50%, отметил генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян. По его мнению, наметившийся тренд на стабилизацию и возможное дальнейшее снижение цен на мировых рынках повлияет на внутреннюю ценовую политику существенно сильнее.
Как дорожала сталь
Резкий рост цен на металлы и металлопродукцию во всем мире начался с IV квартала 2020 г. Стальная арматура, железная руда и лом черных металлов подорожали на данный момент более чем в 1,5 раза, рулонная сталь – более чем в 2 раза и т. д. Среднего индикатора российских цен на металлы и металлопродукцию как такового нет, но с осени 2020 г. Росстат ежемесячно рапортует об их росте в относительном выражении. В ноябре цены на различные виды металлопродукции выросли на 5,2–38,8%, в декабре – на 8,7–11,9%, в январе – на 10,1–36,5%, в феврале – на 13–30%, в марте – на 11,6–26,2%, в апреле – на 11,4–43,8%. В мае рост цен в обрабатывающих производствах составил 19–32,7%, а по рудам и концентратам прочих цветных металлов, не включенным в другие группировки, – в 2,4 раза.
Повышение цен на металлы отразилось на многих отраслях. «Существует ряд традиционно металлоемких отраслей, – отмечал Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка. – Рост цен на металл оказывает давление на себестоимость в данных отраслях». Это строительство жилья, автомобилестроение, производство грузового подвижного состава и т.д. В мае инфляция достигла 6,02% в годовом исчислении, и Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5,5%. «Точный вклад металлургов в инфляцию оценить сложно», – отмечает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. – Но факт остается фактом: в 2021 г. рост цен на металлы вызвал ударные темпы инфляции. В России подорожало многое».
Сложно отрицать, что в период благоприятной экспортной конъюнктуры – роста цен на мировых рынках, ослабления национальной валюты – государство нередко хочет – и вправе – отстаивать свои интересы, в том числе через корректировку фискальной политики, заявил «Ведомостям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Но, во-первых, это ставит вопрос о возможности в период низких цен оказания государственной поддержки предпринимателям. Во-вторых, бизнесу требуется предсказуемость – нужны понятные механизмы, с помощью которых можно было бы просчитать, как ситуация будет развиваться при наступлении тех или иных сценариев. «Если же в данном конкретном случае цель пошлины – компенсировать пострадавшим от роста цен отраслям их потери, то проблему можно было бы урегулировать через заключение долгосрочных контрактов на поставки металлов», – предложил Шохин.
Именно такой вариант – компенсация через долгосрочные контракты со скидками – обсуждался на совещании Минпромторга РФ и руководителей российских металлургических компаний, после того как Белоусов в интервью РБК обвинил отрасль в «нахлобучивании» государства на 100 млрд руб. Введение пошлины не отменяет договоренностей о скидках на поставки по долгосрочным госконтрактам, уточнил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждений «металлургической проблемы» в правительстве.
Введение экспортных пошлин – оправданная и в некоторой степени долгожданная мера, полагает руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. По его мнению, понятный и транспарентный способ регулирования разрыва мировых и внутренних цен был необходим, а введение фиксированной ставки – однозначно временная мера, уверен он. Несмотря на заверения во временности пошлин, их действие может быть продлено, если цены на экспортных рынках будут стабильно высоки, предположил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
Пошлина станет своего рода субсидией государству, если с ее помощью будет компенсировано удорожание госзакупок, добавил доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ Олег Буклемишев. Но вопрос, насколько остро стоит эта проблема и как введение пошлины соотносится с рыночной экономикой, остается открытым, отметил эксперт. Впрочем, альтернативных решений по снижению цен на металлы на данный момент нет, уточнил Буклемишев: Госдума седьмого созыва ушла на каникулы, а осенью палата будет переизбрана. Поправки в Налоговый кодекс в отличие от изменения таможенной пошлины невозможно утвердить без Госдумы.