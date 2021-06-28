Мишустин утвердил выделение ₽46,6 млрд на пособия беременным и родителям-одиночкам

Отмечается, что оформить выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Выплаты могут получить, в частности, женщины, которые встали на учёт на ранних сроках беременности и находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребёнка каждый месяц они будут получать около 6,3 тыс. руб., что составляет 50% прожиточного минимума по региону. Планируется, что в этом году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели направят более 10 млрд руб.