Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Мишустин утвердил выделение ₽46,6 млрд на пособия беременным и родителям-одиночкам

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 46,6 млрд руб. из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что оформить выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Выплаты могут получить, в частности, женщины, которые встали на учёт на ранних сроках беременности и находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребёнка каждый месяц они будут получать около 6,3 тыс. руб., что составляет 50% прожиточного минимума по региону. Планируется, что в этом году такую поддержку получат более 400 тысяч женщин. На эти цели направят более 10 млрд руб.

Кроме того, специальные выплаты доступны для родителей-одиночек с детьми от 8 до 17 лет. Размер такого пособия составляет около 5,5 тыс. руб. в месяц. Он равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка. Согласно документу, до конца года выплату будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели направят более 36 млрд руб.

Беременные женщины в России сейчас получают пособие по беременности и родам, в норме оно начисляется за период 70 дней до родов и 70 дней после (всего 140 дней). Суммарный размер пособия вычисляется исходя из среднедневного заработка за последние два года в расчете на 140 дней, но не более 340,8 тыс. руб. в 2021 г.

Ранее по теме: Правительство выделит более 46 млрд рублей на выплаты семьям с детьми и беременным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных