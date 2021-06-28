Минсельхоз ответил на прогноз о подорожании хлеба из-за нового ГОСТа
Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлебобулочную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе министерства, комментируя прогноз о возможном подорожании хлеба из-за вступления в силу нового ГОСТа.
«Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, и Минсельхоз не ожидает их существенного повышения в дальнейшем», — говорится в сообщении. Этому в том числе будут способствовать дополнительные меры государственной поддержки производителей и действующие механизмы стабилизации стоимости зерновых, отметили в ведомстве.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма Российского союза пекарей главе технической комиссии при Евразийском совете по стандартизации метрологии и сертификации (ЕССМС), директору НИИ хлебопекарной промышленности Марине Костюченко сообщила, что вступление в силу подготовленного ЕССМС нового ГОСТа для хлебопеков может привести к лишению их льготного НДС в 10% в связи с неточностью формулировок.
В союзе отметили, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты», однако в Налоговом кодексе такого определения нет. В случае отмены льготного НДС дополнительная финансовая нагрузка на отрасль может составить около 22,4 млрд руб., что может спровоцировать рост цен на хлеб.
В Минсельхозе сообщили, что рассмотрят первую редакцию проекта ГОСТа при поступлении в установленном порядке. Его необходимо обсудить, в том числе с представителями отрасли, а также оценить целесообразность соответствующей корректировки налогового законодательства.