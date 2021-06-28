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Минсельхоз ответил на прогноз о подорожании хлеба из-за нового ГОСТа

Ведомости

Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлебобулочную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе министерства, комментируя прогноз о возможном подорожании хлеба из-за вступления в силу нового ГОСТа.

«Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, и Минсельхоз не ожидает их существенного повышения в дальнейшем», — говорится в сообщении. Этому в том числе будут способствовать дополнительные меры государственной поддержки производителей и действующие механизмы стабилизации стоимости зерновых, отметили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма Российского союза пекарей главе технической комиссии при Евразийском совете по стандартизации метрологии и сертификации (ЕССМС), директору НИИ хлебопекарной промышленности Марине Костюченко сообщила, что вступление в силу подготовленного ЕССМС нового ГОСТа для хлебопеков может привести к лишению их льготного НДС в 10% в связи с неточностью формулировок.

В союзе отметили, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты», однако в Налоговом кодексе такого определения нет. В случае отмены льготного НДС дополнительная финансовая нагрузка на отрасль может составить около 22,4 млрд руб., что может спровоцировать рост цен на хлеб.

В Минсельхозе сообщили, что рассмотрят первую редакцию проекта ГОСТа при поступлении в установленном порядке. Его необходимо обсудить, в том числе с представителями отрасли, а также оценить целесообразность соответствующей корректировки налогового законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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