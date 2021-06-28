Минсельхоз ответил на прогноз о подорожании хлеба из-за нового ГОСТа

В союзе отметили, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты», однако в Налоговом кодексе такого определения нет. В случае отмены льготного НДС дополнительная финансовая нагрузка на отрасль может составить около 22,4 млрд руб., что может спровоцировать рост цен на хлеб.