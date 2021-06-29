Китайский эксперт оценил возможный отказ России от доллара

4 июня президент России Владимир Путин назвал «серьезным ударом» по доллару как по мировой резервной валюте потенциальный отказ от него нефтяных компаний. В то же время глава государства заявил о нежелании использовать подобный инструмент в «политической возне». Президент заявлял, что в России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универсального средства расчетов. При этом в некоторых случаях страна вынуждена отказываться от него из-за санкций.