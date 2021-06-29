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Китайский эксперт оценил возможный отказ России от доллара

Ведомости

Возможный отказ России от доллара является протестом, насмешкой и презрением американской гегемонии, заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Хуаньцю шибао.

«В целом, полагает эксперт, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию», — передает «РИА Новости». По мнению эксперта, статус рубля как законного платежного средства стабилен, а объемы прямой торговли России с США незначительны, так как основными торговыми партнерами являются Евросоюз и Китай. Эксперт утверждает, что дедолларизация явно пагубна только для США, потому что она поставит Вашингтон в неловкое положение перед его союзниками.

3 июня Минфин России сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключен из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ): его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему стали китайский юань и евро. Позднее министерство уточнило, что при разработке стимулов для перевода валютной ликвидности с доллара на евро введение каких-либо запретов на использование американской валюты в международных расчетах не предусмотрено.

4 июня президент России Владимир Путин назвал «серьезным ударом» по доллару как по мировой резервной валюте потенциальный отказ от него нефтяных компаний. В то же время глава государства заявил о нежелании использовать подобный инструмент в «политической возне». Президент заявлял, что в России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универсального средства расчетов. При этом в некоторых случаях страна вынуждена отказываться от него из-за санкций.

Ранее по теме: Минфин исключил введение запрета на расчеты в долларах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных