Минфин исключил введение запрета на расчеты в долларах

4 июня президент России Владимир Путин назвал «серьезным ударом» по доллару как по мировой резервной валюте потенциальный отказ от него нефтяных компаний. В то же время глава государства заявил о нежелании использовать подобный инструмент в «политической возне». На следующий день президент уточнил, что в России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универсального средства расчетов. Он пояснил, что в некоторых случаях страна вынуждена отказываться от него из-за санкций, например, когда Россия не может производить расчеты в данной валюте с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.