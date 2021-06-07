В России создадут стимулы для перевода валютной ликвидности с доллара на евро

«Наша цель, может быть, первая — это сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас для этого есть все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее. Но для этого нужны стимулы, поэтому мы поддерживаем предложение, которое здесь есть, о задействовании таких стимулов и разработке таких стимулов. Они могут быть разные совершенно», — сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме.