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Экономика

В России создадут стимулы для перевода валютной ликвидности с доллара на евро

Ведомости

Российские власти разработают стимулы для перевода валютной ликвидности с доллара на евро для избежания санкций, сообщил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

«Наша цель, может быть, первая — это сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас для этого есть все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее. Но для этого нужны стимулы, поэтому мы поддерживаем предложение, которое здесь есть, о задействовании таких стимулов и разработке таких стимулов. Они могут быть разные совершенно», — сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Тимофеев отметил, что среди подобных стимулов могут быть и директивные методы для госкомпаний. Он подчеркнул, что важно провести комплексную работу, «чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара» для избежания санкций и создания более демократичного мира. 

В пресс-службе Минфина позже добавили, что переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты других стран — торговых партнеров происходит «естественным путем». 

«Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты — это подтверждается статистикой за последние 5 лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы», — заявили в ведомстве.

В то же время в Минфине исключили введение каких-либо запретов в связи с изменениями. В министерстве отметили, что стимулы, о которых идет речь, будут включать в себя лишь экономические методы.

3 июня Минфин России сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключен из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ): его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему стали китайский юань и евро «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России», а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также решений, направленных на «дедолларизацию» экономики России.

4 июня президент России Владимир Путин назвал «серьезным ударом» по доллару как по мировой резервной валюте потенциальный отказ от него нефтяных компаний. В то же время глава государства заявил о нежелании использовать подобный инструмент в «политической возне». На следующий день президент уточнил, что в России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универсального средства расчетов. Он пояснил, что в некоторых случаях страна вынуждена отказываться от него из-за санкций, например, когда Россия не может производить расчеты в данной валюте с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.

Ранее по теме: Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от доллара как резервной валюты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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