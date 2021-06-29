Правительство направит 8,5 млрд рублей на отпускные медработникам
Правительство выделит регионам более 8,5 млрд руб. на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска медикам и сотрудникам социальных учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию заседания показал телеканал «Россия 24».
«Правительство направит регионам в общей сложности почти 8,5 млрд руб. на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинскому персоналу, а также сотрудникам социальных учреждений. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты», — сказал Мишустин.
Ранее Мишустин заявил, что правительство выделит 25 млрд руб. на поддержку российской системы здравоохранения. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб.
Всего, по словам вице-премьера, на поддержку здравоохранения в 2020 г. было направлено 609 млрд руб., а 265 млрд руб. – в 2021 г. В середине февраля правительство выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.