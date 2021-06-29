Правительство направит 8,5 млрд рублей на отпускные медработникам

«Правительство направит регионам в общей сложности почти 8,5 млрд руб. на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинскому персоналу, а также сотрудникам социальных учреждений. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты», — сказал Мишустин.