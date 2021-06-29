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Правительство направит 8,5 млрд рублей на отпускные медработникам

Ведомости

Правительство выделит регионам более 8,5 млрд руб. на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска медикам и сотрудникам социальных учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию заседания показал телеканал «Россия 24».

«Правительство направит регионам в общей сложности почти 8,5 млрд руб. на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинскому персоналу, а также сотрудникам социальных учреждений. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты», — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что правительство выделит 25 млрд руб. на поддержку российской системы здравоохранения. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб.

Всего, по словам вице-премьера, на поддержку здравоохранения в 2020 г. было направлено 609 млрд руб., а 265 млрд руб. – в 2021 г. В середине февраля правительство выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. 

Ранее по теме: Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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