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Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

Ведомости

Правительство выделит 25 млрд руб. на поддержку российской системы здравоохранения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения городской клинической больницы №40 в Коммунарке. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Принято решение о выделении 25 млрд руб. уже сейчас на систему здравоохранения», – сказал Мишустин. Он отметил, что правительство делает все возможное, чтобы поддержать врачей, медицинские службы и учреждения. «За крайние пять месяцев было примерно инвестировано около четверти триллиона рублей, из которых 100 млрд руб. – это средства на стимулирующие выплаты врачам, президентские выплаты», – подчеркнул премьер.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб. Всего, по словам вице-премьера, на поддержку здравоохранения в 2020 г. было направлено 609 млрд руб., а 265 млрд руб. – в 2021 г. В середине февраля правительство России выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. 

Ранее по теме: Голикова заявила о выплате 72 млрд рублей работавшим с COVID-19 медикам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных