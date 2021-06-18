Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения
Правительство выделит 25 млрд руб. на поддержку российской системы здравоохранения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения городской клинической больницы №40 в Коммунарке. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Принято решение о выделении 25 млрд руб. уже сейчас на систему здравоохранения», – сказал Мишустин. Он отметил, что правительство делает все возможное, чтобы поддержать врачей, медицинские службы и учреждения. «За крайние пять месяцев было примерно инвестировано около четверти триллиона рублей, из которых 100 млрд руб. – это средства на стимулирующие выплаты врачам, президентские выплаты», – подчеркнул премьер.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб. Всего, по словам вице-премьера, на поддержку здравоохранения в 2020 г. было направлено 609 млрд руб., а 265 млрд руб. – в 2021 г. В середине февраля правительство России выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.