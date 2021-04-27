Голикова заявила о выплате 72 млрд рублей работавшим с COVID-19 медикам

«По данным Фонда социального страхования, за прошедший период только этого года в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией было задействовано 920 000 медицинских работников, которым были выплачены 72 млрд руб.», — сказала Голикова на заседании Совета законодателей при Совете Федерации. Она отметила, что сейчас в «красных зонах» продолжают работать как медработники, так и немедицинский персонал, а также соцработники.