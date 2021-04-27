Голикова заявила о выплате 72 млрд рублей работавшим с COVID-19 медикам
Российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
«По данным Фонда социального страхования, за прошедший период только этого года в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией было задействовано 920 000 медицинских работников, которым были выплачены 72 млрд руб.», — сказала Голикова на заседании Совета законодателей при Совете Федерации. Она отметила, что сейчас в «красных зонах» продолжают работать как медработники, так и немедицинский персонал, а также соцработники.
«Почти 87 000 социальных работников [работают с больными коронавирусом], на цели их поддержки также было направлено из федерального бюджета порядка 5 млрд руб.», — добавила Голикова. Всего, по словам вице-премьера, на поддержку здравоохранения в 2020 г. было направлено 609 млрд руб., а 265 млрд руб. — в 2021 г.
В середине февраля правительство России выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Из этих средств будут финансироваться доплаты врачам и сотрудникам медучреждений в I квартале 2021 г. Еще 25 млрд руб. выделены регионам на обеспечение работы медицинской системы.
Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб. В январе медики получили двойные «коронавирусные» выплаты за работу в праздничные дни.