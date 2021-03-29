Банк БРИКС одобрил России кредит в $1 млрд на выплаты медикам
Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС, одобрил предоставление России кредита на $1 млрд, который пойдет на выплаты работающим с коронавирусом медикам, сообщает пресс-служба банка.
«Совет директоров Нового банка развития (НБР) утвердил заем на чрезвычайную программу в связи с COVID-19 в размере до 1 млрд долларов США Российской Федерации для финансирования мер здравоохранения», — говорится в сообщении. В банке уточнили, что средства даются для поддержки медицинских работников, включая врачей, медсестер и младший медицинский персонал, которые работают «на передовой».
Кредит, как утверждается в сообщении, выдается в соответствии с политикой ускоренного реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с COVID-19, а также общей стратегии НБР на 2017-2021 годы.
НБР в апреле 2020 г. создал механизм экстренной помощи для предоставления странам-членам $10 млрд в условиях пандемии. Из них $5 млрд планируется выделить на финансирование расходов, связанных со здравоохранением и социальной безопасностью, а остальные $5 млрд — на поддержку усилий по восстановлению экономики. В общей сложности НБР уже одобрил восемь программ экстренной помощи, связанных с пандемией, на общую сумму около $8 млрд.
В середине февраля правительство России выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Из этих средств будут финансироваться доплаты врачам и сотрудникам медучреждений в первом квартале 2021 г. Еще 25 млрд руб. выделены регионам на обеспечение работы медицинской системы.
Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб. В январе медики получили двойные «коронавирусные» выплаты за работу в праздничные дни.