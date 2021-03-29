Банк БРИКС одобрил России кредит в $1 млрд на выплаты медикам

НБР в апреле 2020 г. создал механизм экстренной помощи для предоставления странам-членам $10 млрд в условиях пандемии. Из них $5 млрд планируется выделить на финансирование расходов, связанных со здравоохранением и социальной безопасностью, а остальные $5 млрд — на поддержку усилий по восстановлению экономики. В общей сложности НБР уже одобрил восемь программ экстренной помощи, связанных с пандемией, на общую сумму около $8 млрд.