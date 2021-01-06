Медики получат в январе двойные выплаты за борьбу с коронавирусом в праздники
Медработники, которые оказывают помощь больным коронавирусом в праздничные дни, получат двойные выплаты в январе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе», — рассказал Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить соцвыплаты медикам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом в новогодние праздники.
Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.