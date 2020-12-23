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Путин поручил удвоить соцвыплаты работающим в новогодние праздники медикам

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил правительству на время новогодних праздников увеличить вдвое размер социальных выплат, которые полагаются врачам, лечащих пациентов с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

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«Считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере. Прошу правительство организовать эту работу и как можно быстрее принять соответствующие решения», — сказал глава государства.

Путин отметил, что подобное решение обосновано с социальной точки зрения и с позиции справедливости. Он добавил, что риски для медиков заболеть COVID-19 сохраняются, поскольку вакцинация врачей только началась.

Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило на соцвыплаты медикам дополнительные 52 млрд руб. Эти средства рассчитаны на декабрь, январь и февраль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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