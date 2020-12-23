Путин поручил удвоить соцвыплаты работающим в новогодние праздники медикам
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил правительству на время новогодних праздников увеличить вдвое размер социальных выплат, которые полагаются врачам, лечащих пациентов с коронавирусом. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере. Прошу правительство организовать эту работу и как можно быстрее принять соответствующие решения», — сказал глава государства.
Путин отметил, что подобное решение обосновано с социальной точки зрения и с позиции справедливости. Он добавил, что риски для медиков заболеть COVID-19 сохраняются, поскольку вакцинация врачей только началась.
Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.
Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило на соцвыплаты медикам дополнительные 52 млрд руб. Эти средства рассчитаны на декабрь, январь и февраль.