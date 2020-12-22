Мишустин сообщил о выделении 52 млрд рублей на соцвыплаты медикам
Правительство РФ выделило более 52 млрд руб. на социальные выплаты медикам, работающим с пациентам с коронавирусом, сообщил в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 млрд рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано», — сказал он.
Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену будут получать 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.
Мишустин заявил о необходимости проконтролировать, чтобы все средства вовремя поступали медикам.
«Если видите, что где-то есть проволочки, решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме», — сказал он.
Глава правительства также отметил, что на страховые выплаты медикам, заболевшим COVID-19 при лечении зараженных пациентов, правительство выделило почти 8 млрд руб. совокупно в 2020 г. и январе-феврале 2021 г.