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Мишустин сообщил о выделении 52 млрд рублей на соцвыплаты медикам

Ведомости

Правительство РФ выделило более 52 млрд руб. на социальные выплаты медикам, работающим с пациентам с коронавирусом, сообщил в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 млрд рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано», — сказал он.

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Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену будут получать 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Мишустин заявил о необходимости проконтролировать, чтобы все средства вовремя поступали медикам.

«Если видите, что где-то есть проволочки, решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме», — сказал он.

Глава правительства также отметил, что на страховые выплаты медикам, заболевшим COVID-19 при лечении зараженных пациентов, правительство выделило почти 8 млрд руб. совокупно в 2020 г. и январе-феврале 2021 г.

Ранее по теме: Медикам удвоили выплаты за работу в закрытых городах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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