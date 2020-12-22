Мишустин сообщил о выделении 52 млрд рублей на соцвыплаты медикам

Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену будут получать 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.