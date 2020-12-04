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Медикам удвоили выплаты за работу в закрытых городах

Ведомости

Компенсации медработникам, которые переезжают на работу в закрытые города на Дальнем Востоке и Крайнем Севере увеличатся в два раза, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

В правительстве отметили, что с 2020 г. врачи, которые переезжают в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, получают 1 млн руб., фельдшеры — 500 тыс. руб. Согласно новым правилам, выплаты увеличатся до 2 млн руб. для врачей и до 1 млн для фельдшеров. 

Также правительство расширило категории получателей выплат: акушерки и медсестры, которые будут работать в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах в закрытых городах по всей стране получат по 500 тыс. руб. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере выплата составит 1 млн руб.

Для получения выплаты медработники должны заключить трудовой договор с лечебным учреждением с обязанностью проработать там не менее пяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных