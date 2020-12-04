Медикам удвоили выплаты за работу в закрытых городах

В правительстве отметили, что с 2020 г. врачи, которые переезжают в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, получают 1 млн руб., фельдшеры — 500 тыс. руб. Согласно новым правилам, выплаты увеличатся до 2 млн руб. для врачей и до 1 млн для фельдшеров.