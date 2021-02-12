Мишустин выделил более 49 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19

«Ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, однако врачи и медсестры трудятся в непростых условиях. Правительство продолжает их поддерживать, направив более 49 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией. Это средства на I квартал текущего года», — сказал Мишустин. Он также заявил о выделении 25 млрд руб. регионам на обеспечение дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций.