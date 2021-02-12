Мишустин выделил более 49 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19
Правительство направит более 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию заседания показал телеканал «Россия 24».
«Ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, однако врачи и медсестры трудятся в непростых условиях. Правительство продолжает их поддерживать, направив более 49 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией. Это средства на I квартал текущего года», — сказал Мишустин. Он также заявил о выделении 25 млрд руб. регионам на обеспечение дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций.
Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить соцвыплаты медикам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом в новогодние праздники.
Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.