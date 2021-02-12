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Мишустин выделил более 49 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19

Ведомости

Правительство направит более 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию заседания показал телеканал «Россия 24».

«Ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, однако врачи и медсестры трудятся в непростых условиях. Правительство продолжает их поддерживать, направив более 49 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией. Это средства на I квартал текущего года», — сказал Мишустин. Он также заявил о выделении 25 млрд руб. регионам на обеспечение дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций.

Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить соцвыплаты медикам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом в новогодние праздники.

Согласно постановлению правительства от 30 октября 2020 г., врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Ранее по теме: Медики получат в январе двойные выплаты за борьбу с коронавирусом в праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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