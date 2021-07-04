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Мишустин заявил, что российская экономика остается открытой для зарубежных партнеров

Ведомости

Российская экономика остается открытой для иностранных партнеров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с российским и иностранным бизнесом в Екатеринбурге.

«В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну — конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

Россия, заметил премьер, продолжает развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства, среди уже разработанных механизмов он назвал СПИК 2.0, предлагающий внедрение самых перспективных на мировом рынке технологий.

Мишустин также заявил, что важнейшим вопросом остается климатическая повестка. Снижение выбросов, по его словам, станет серьезным стимулом для «перестройки экономики в целом» и развития новых технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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