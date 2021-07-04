Мишустин заявил, что российская экономика остается открытой для зарубежных партнеров
Российская экономика остается открытой для иностранных партнеров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с российским и иностранным бизнесом в Екатеринбурге.
«В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну — конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует его ТАСС.
Россия, заметил премьер, продолжает развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства, среди уже разработанных механизмов он назвал СПИК 2.0, предлагающий внедрение самых перспективных на мировом рынке технологий.
Мишустин также заявил, что важнейшим вопросом остается климатическая повестка. Снижение выбросов, по его словам, станет серьезным стимулом для «перестройки экономики в целом» и развития новых технологий.