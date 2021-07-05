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Песков прокомментировал информацию о планах повысить налоги на 400 млрд рублей

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обсуждении в правительстве донастройки налоговой системы, в результате которой бюджет дополнительно может получить 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг.

«Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там», — сказал Песков, не уточнив, известно ли в Кремле об этих параметрах изменений в налоговую систему.

Ранее высокопоставленный федеральный чиновник, а также два близких к правительству источника, знакомых с ходом обсуждения на заседании бюджетной комиссии 1 июля, сообщили «Ведомостям», что в правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно.

Собеседники «Ведомостей» уточнили, что более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли через усиление налоговой нагрузки, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд руб. в правительстве надеются получить от корректировки и расширения режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли.

Еще примерно 100 млрд руб., по словам источников, должно принести совершенствование системы уплаты акцизов. В нее могут войти улучшение администрирования или введение новых сборов на новые виды алкоголя или сахаросодержащие напитки. Еще около 100 млрд, надеются в правительстве, принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц.

В 2020 г. был принят закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд и удобрений, корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) при добыче углеводородов, а также законопроект о корректировке льгот в нефтяной отрасли. Благодаря корректировке НДД, НДПИ и льгот, считают авторы документа, в целом ежегодно в бюджет будут поступать дополнительные 230 млрд руб. Так, от отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти в бюджет планируется получить в 2021 г. – 37,4 млрд руб., в 2022 г. – 24,6 млрд руб., в 2023 г. – 11,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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