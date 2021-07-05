Песков прокомментировал информацию о планах повысить налоги на 400 млрд рублей

В 2020 г. был принят закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд и удобрений, корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) при добыче углеводородов, а также законопроект о корректировке льгот в нефтяной отрасли. Благодаря корректировке НДД, НДПИ и льгот, считают авторы документа, в целом ежегодно в бюджет будут поступать дополнительные 230 млрд руб. Так, от отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти в бюджет планируется получить в 2021 г. – 37,4 млрд руб., в 2022 г. – 24,6 млрд руб., в 2023 г. – 11,5 млрд руб.