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Госрасходы на препараты от коронавируса выросли в четыре раза за год

Ведомости

Объем расходов государства на закупку для госклиник лекарств, рекомендованных Министерством здравоохранения для лечения COVID-19, с декабря прошлого по май этого года составил 40,5 млрд руб., что в четыре раза превышает показатель в начале пандемии коронавируса — в период с декабря 2019 г. по май 2020 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Headway Company.

Наибольшую сумму в 6,6 млрд руб. государство потратило на фавипиравир, который используется для лечения гриппа. Дженерики этого препарата в России производят три компании: «Р-Фарм» Алексея Репика, «Промомед Рус» Петра Белого и «Химрар» Андрея Иващенко, уточняет издание.

Еще 6,3 млрд руб. государство направило на закупку артлегиа. Этот препарат применяется для лечения ревматоидного артрита и производится «Р-Фарм» по лицензии бельгийской UCB. Кроме того, 5 млрд руб. операторы госзакупок потратили на антикоагулянт ксарелто от немецкой компании Bayer.

Средняя цена упаковки препаратов от коронавируса за год увеличилась в коммерческом сегменте с 772,2 руб. до 924,8 руб., а в госсекторе — с 909,9 руб. до 2200 руб., следует из подсчетов компании DSM Group. Также аналитики этой организации подсчитали, что объем продаж в аптеках лекарств, которые Минздрав рекомендует от COVID-19, вырос в годовом выражении на 22% и составил 17,7 млрд руб.

В Минздраве сообщили, что полное лечение легкой формы коронавируса по ОМС стоит 67,3 тыс. руб., а крайне тяжелых — 283,1 тыс. руб. В ведомстве отметили, что эта сумма может быть выше в случае длительного лечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных