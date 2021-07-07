Госрасходы на препараты от коронавируса выросли в четыре раза за год

Объем расходов государства на закупку для госклиник лекарств, рекомендованных Министерством здравоохранения для лечения COVID-19, с декабря прошлого по май этого года составил 40,5 млрд руб., что в четыре раза превышает показатель в начале пандемии коронавируса — в период с декабря 2019 г. по май 2020 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Headway Company.