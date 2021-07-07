Госрасходы на препараты от коронавируса выросли в четыре раза за год
Объем расходов государства на закупку для госклиник лекарств, рекомендованных Министерством здравоохранения для лечения COVID-19, с декабря прошлого по май этого года составил 40,5 млрд руб., что в четыре раза превышает показатель в начале пандемии коронавируса — в период с декабря 2019 г. по май 2020 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Headway Company.
Наибольшую сумму в 6,6 млрд руб. государство потратило на фавипиравир, который используется для лечения гриппа. Дженерики этого препарата в России производят три компании: «Р-Фарм» Алексея Репика, «Промомед Рус» Петра Белого и «Химрар» Андрея Иващенко, уточняет издание.
Еще 6,3 млрд руб. государство направило на закупку артлегиа. Этот препарат применяется для лечения ревматоидного артрита и производится «Р-Фарм» по лицензии бельгийской UCB. Кроме того, 5 млрд руб. операторы госзакупок потратили на антикоагулянт ксарелто от немецкой компании Bayer.
Средняя цена упаковки препаратов от коронавируса за год увеличилась в коммерческом сегменте с 772,2 руб. до 924,8 руб., а в госсекторе — с 909,9 руб. до 2200 руб., следует из подсчетов компании DSM Group. Также аналитики этой организации подсчитали, что объем продаж в аптеках лекарств, которые Минздрав рекомендует от COVID-19, вырос в годовом выражении на 22% и составил 17,7 млрд руб.
В Минздраве сообщили, что полное лечение легкой формы коронавируса по ОМС стоит 67,3 тыс. руб., а крайне тяжелых — 283,1 тыс. руб. В ведомстве отметили, что эта сумма может быть выше в случае длительного лечения.