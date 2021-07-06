Продажи российских аптек упали на рекордные 15%

В результате продажи аптечного ассортимента через онлайн-канал стали расти быстрее, чем в традиционной рознице, отмечает Кузин. Такую тенденцию подтверждают и другие участники рынка. Так, продажи сервиса «Здравсити» за пять месяцев этого года в деньгах выросли на 203% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., рассказал «Ведомостям» Борис Попов, коммерческий директор Центра внедрения «Протек» (в него входит эта компания) Вадима Якунина. Тогда как продажи сети «Ригла» (которая также принадлежит Якунину), по словам ее коммерческого директора Натальи Бурдиной, увеличились только на 14,7%. Причем произошло это, в частности, благодаря органическому росту компании, отмечает она. Динамика роста сопоставимых продаж еще скромнее – 4,2% год к году. Данных в натуральном выражении представители обеих компаний не предоставили.