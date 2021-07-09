Торговые сети рассказали о подорожании рыбной гастрономии на 15%

При этом в Росрыболовстве не увидели предпосылок для роста цен на рыбную гастрономию и пресервы. Там указали на повышение объемов добычи тихоокеанской сельди, поскольку на ее промысел в большей степени был ориентирован флот в связи с введением Китаем ограничений на ввоз минтая, а также на начало активной фазы лососевой путины на Дальнем Востоке. Так, к 7 июля было добыто более 41 000 т этой рыбы, что в пять раз превышает уровень 2019 г.