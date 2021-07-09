Торговые сети рассказали о подорожании рыбной гастрономии на 15%
Производители рыбной гастрономии и пресервов предупредили ритейлеров о росте цен на их продукцию на 5–15% из-за повышения стоимости сырья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей одной из крупных торговых сетей и «Верного» (владеет более чем 930 магазинами в разных городах России).
«Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта», — сказал один из собеседников издания.
К удорожанию себестоимости рыбной продукции приводит также повышение затрат на промысел и обслуживание судов, указал заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. Он также выразил мнение, что рост цен может быть связан с резким увеличением стоимости скумбрии осенью прошлого года, так как предыдущая лососевая путина была «неудачной», а мировая конъюнктура, наоборот, благоприятная, что привело к наращиванию объемов экспорта лососевых и подорожанию некоторых пелагических видов перерабатываемой рыбы. Кроме того, Сенников указал на небольшое повышение стоимости сельди и иваси.
Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал, что поставщики пресервов из лососевых и иваси могут повышать стоимость товаров из-за окончания сроков годности сырья и исчерпания запасов перед началом новой путины в июне.
В целом, по данным Росрыболовства, средняя цена скумбрии в оптовом звене в центре России сегодня составляет 193 руб. за кг, а сельди — 110 руб. за кг, что на 37,85 и 61,76% соответственно превышает показатели аналогичных периодов прошлого года. Нерка на Камчатке стоит 1200–1500 руб. за кг, подорожав в годовом выражении почти на треть, отметил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
При этом в Росрыболовстве не увидели предпосылок для роста цен на рыбную гастрономию и пресервы. Там указали на повышение объемов добычи тихоокеанской сельди, поскольку на ее промысел в большей степени был ориентирован флот в связи с введением Китаем ограничений на ввоз минтая, а также на начало активной фазы лососевой путины на Дальнем Востоке. Так, к 7 июля было добыто более 41 000 т этой рыбы, что в пять раз превышает уровень 2019 г.