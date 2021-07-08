«Коммерсантъ» узнал о росте себестоимости молока из-за жаркой погоды

Сведения о сложностях с заготовкой кормов из-за жаркого лета подтвердил также гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что в некоторых регионах России из-за неблагоприятных погодных условий введен режим ЧС. В частности, речь идет о Забайкальском и Хабаровском краях, Татарстане, Башкортостане и Крыме, а также Амурской, Омской и Оренбургской областях. Аналогичные меры могут принять в Пермском крае и Челябинской области.