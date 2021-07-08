«Коммерсантъ» узнал о росте себестоимости молока из-за жаркой погоды
Себестоимость молока в России может вырасти более чем на 18% из-за аномально жаркой и засушливой погоды, которая привела к сокращению заготовки кормов для животноводов на 15%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обсуждения, которые велись 7 июля на заседании оперативного штаба в Минсельхозе.
По данным на 5 июля, уровень обеспеченности животноводов кормами составляет 15%. Так, при необходимых 31 млн т кормов у фермеров заготовлено только 4,64 млн т, что на 15% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Имеются также 5,4 млн т переходящих остатков, рассказал директор департамента животноводства и племенного дела Дмитрий Бутусов.
Сведения о сложностях с заготовкой кормов из-за жаркого лета подтвердил также гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что в некоторых регионах России из-за неблагоприятных погодных условий введен режим ЧС. В частности, речь идет о Забайкальском и Хабаровском краях, Татарстане, Башкортостане и Крыме, а также Амурской, Омской и Оренбургской областях. Аналогичные меры могут принять в Пермском крае и Челябинской области.
Для урегулирования ситуации Минсельхоз пока рекомендовали органам управления АПК регионов провести инвентаризацию на уровне хозяйств, чтобы оценить возможности заготовки кормов. Допускается и возможность перераспределения имеющихся ресурсов между российскими субъектами. Однако, как утверждает Белов, это может привести к увеличению плеча доставки продукции и как следствие — подорожанию грубых и сочных кормов.
Увеличение стоимости обычно более дешевого корма несет риски дополнительного роста себестоимости молока, добавил он. Она за последний год и так повысилась на 16–18% из-за удорожания белковых кормов, премиксов и прочей продукции.
Заместитель гендиректора сельскохозяйственного холдинга «Дамате» Андрей Григоращенко отметил, что некоторые животноводы уже сокращают поголовье скота из-за тяжелой ситуации с кормами. Он выразил мнение, что для решения ситуации можно субсидировать часть расходов фермеров на приобретение необходимой продукции или дотировать закупку высокобелковых и концентрированных рационов.
Белов высказался о необходимости отслеживать ситуацию и адресно помогать каждому конкретному региону. В Минсельхозе же сообщили, что не ожидают снижения поголовья сельскохозяйственных животных и значительного роста цен на корма в этом году.