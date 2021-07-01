Производители предупредили о росте цен на молоко к осени
Производители молока должны будут поднять отпускные цены на продукцию на 7-10% к осени этого года для сохранения рентабельности, сообщил РБК со ссылкой на гендиректора компании «Молвест» Анатолия Лосева. Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что рост цен на молоко в 2021 г. не покрывает затрат бизнеса на производство.
Согласно отраслевому рейтингу Союзмолока, Sreda Consulting и агентства Milknews, в топ-5 крупнейших производителей молока входят группа компаний Danone (бренды Danone, «Активиа», Actimel, «Растишка» и др.), PepsiCo («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо» и т.д.), группа «Ренна» («Коровка из Кореновки»), «Молвест» («Вкуснотеево», «Нежный возраст»), «Комос Групп» («Село Зеленое»).
В компании Danone отказались комментировать, в PepsiCo переадресовали вопросы издания в Союзмолоко, «Ренна» и «Комос Групп» не ответили на запрос. Источник в одной из компаний рассказал, что в этом году уже есть предпосылки для роста цен на молочную продукцию.
Другие участники рынка заявили изданию, что уже повысили цены на продукцию или собираются это сделать. Руководитель «А-Молоко» Иван Соломаха сообщил, что в начале 2021 года компания повысила цены на 10% и скоро собирается еще раз увеличить их на 5-7%.
Замгендиректора по коммуникациям АО «Рузское молоко» Анна Бойко-Великая рассказала, что компания три года не поднимала цены, однако в этом году есть объективные причины для роста цен. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отметил, что подорожание молока возможно из-за значительного роста его себестоимости. Президент агрохолдинга «Эконива» Штефан Дюрр сообщил, что в этом году компания не поднимала цены на молоко и кефир, однако подняла цены маржинальных продуктов, например йогуртов.