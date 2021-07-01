Производители предупредили о росте цен на молоко к осени

Замгендиректора по коммуникациям АО «Рузское молоко» Анна Бойко-Великая рассказала, что компания три года не поднимала цены, однако в этом году есть объективные причины для роста цен. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отметил, что подорожание молока возможно из-за значительного роста его себестоимости. Президент агрохолдинга «Эконива» Штефан Дюрр сообщил, что в этом году компания не поднимала цены на молоко и кефир, однако подняла цены маржинальных продуктов, например йогуртов.