«Газпром» возобновил поставки по газопроводу Ямал — Европа
«Газпром» возобновил транспортировку газа по газопроводу Ямал — Европа после завершения плановых профилактических работ, сообщает компания в Telegram-канале.
«Плановые профилактические работы на газопроводе Ямал — Европа завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена. Ранее окончание работ было запланировано на 10 июля», — говорится в сообщении.
Профилактические работы на газопроводе начались 6 июля. Сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 г.
Газопровод Ямал — Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.