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«Газпром» возобновил поставки по газопроводу Ямал — Европа

Ведомости

«Газпром» возобновил транспортировку газа по газопроводу Ямал — Европа после завершения плановых профилактических работ, сообщает компания в Telegram-канале.

«Плановые профилактические работы на газопроводе Ямал — Европа завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена. Ранее окончание работ было запланировано на 10 июля», — говорится в сообщении.

Профилактические работы на газопроводе начались 6 июля. Сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 г.

Газопровод Ямал — Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Ранее по теме: «Газпром» разместил евробонды на $1 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных