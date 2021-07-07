«Газпром» разместил евробонды на $1 млрд

Как пояснил первый вице-президент Газпромбанка, размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), континентальной Европы (29%), России (21%) и других регионов (2%). По типу инвесторов в выпуске участвовали банки (около 40%), управляющие компании и фонды (около 50%), страховые компании и другие инвесторы (около 10%).