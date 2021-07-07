«Газпром» разместил евробонды на $1 млрд
«Газпром» разместил еврооблигации на $1 млрд на срок 10 лет, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка (одного из организаторов размещения) Денис Шулаков.
«Газпром» привлек на рынке еврооблигаций $1 млрд по ставке купона 3,5% на срок 10 лет с погашением в 2031 г.», — отметил Шулаков. Он добавил, что листинг еврооблигаций осуществлен на бирже Euronext Dublin.
По словам Шулакова, «Газпром» воспользовался периодом относительной стабилизации на рынках после снижения цен на нефть при сохранении волатильности базовых ставок в долларах. Книга заявок превысила $2,8 млрд, что позволило разместить выпуск с переподпиской в 2,8 раза. В выпуске приняли участие более 180 институциональных инвесторов.
Как пояснил первый вице-президент Газпромбанка, размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), континентальной Европы (29%), России (21%) и других регионов (2%). По типу инвесторов в выпуске участвовали банки (около 40%), управляющие компании и фонды (около 50%), страховые компании и другие инвесторы (около 10%).
«Этой сделкой «Газпром» смог подтвердить низкий уровень цены собственных заимствований в формате еврооблигаций», — отметил Шулаков.
Общий объем еврооблигаций «Газпрома», обращающихся на международных рынках, с учетом состоявшегося размещения составил $13,6 млрд.