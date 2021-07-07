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«Газпром» разместил евробонды на $1 млрд

Ведомости

«Газпром» разместил еврооблигации на $1 млрд на срок 10 лет, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка (одного из организаторов размещения) Денис Шулаков.

«Газпром» привлек на рынке еврооблигаций $1 млрд по ставке купона 3,5% на срок 10 лет с погашением в 2031 г.», — отметил Шулаков. Он добавил, что листинг еврооблигаций осуществлен на бирже Euronext Dublin.

По словам Шулакова, «Газпром» воспользовался периодом относительной стабилизации на рынках после снижения цен на нефть при сохранении волатильности базовых ставок в долларах. Книга заявок превысила $2,8 млрд, что позволило разместить выпуск с переподпиской в 2,8 раза. В выпуске приняли участие более 180 институциональных инвесторов.

Как пояснил первый вице-президент Газпромбанка, размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), континентальной Европы (29%), России (21%) и других регионов (2%). По типу инвесторов в выпуске участвовали банки (около 40%), управляющие компании и фонды (около 50%), страховые компании и другие инвесторы (около 10%).

«Этой сделкой «Газпром» смог подтвердить низкий уровень цены собственных заимствований в формате еврооблигаций», — отметил Шулаков.

Общий объем еврооблигаций «Газпрома», обращающихся на международных рынках, с учетом состоявшегося размещения составил $13,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных