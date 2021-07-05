«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину
По данным агентства, Украина для годового бронирования выставляла мощности примерно в 9,8 млн куб. м в сутки (первоначально — 15 млн куб. м в сутки) в дополнение к контракту в объеме 40 млрд куб. м на год (109 млн куб. м в сутки). Польша выставила мощности газопровода Ямал — Европа объемом 79 млн куб. м в сутки.
Как писали «Ведомости», заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. В контракте зафиксировано условие «качай или плати»: «Газпром» обязан вносить фиксированную плату, даже если компания прокачивает меньший объем газа. В прошлом году «Газпром» должен был прокачать через Украину 65 млрд куб. м, но прокачал лишь 55,8 млрд куб. м.
При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле и мае отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины»
В июне «Газпром» также отказался от бронирования дополнительных мощностей на июль для транзита газа через газотранспортную систему Украины.