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«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину

Ведомости

«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги годовых аукционов, которые прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

По данным агентства, Украина для годового бронирования выставляла мощности примерно в 9,8 млн куб. м в сутки (первоначально — 15 млн куб. м в сутки) в дополнение к контракту в объеме 40 млрд куб. м на год (109 млн куб. м в сутки). Польша выставила мощности газопровода Ямал — Европа объемом 79 млн куб. м в сутки.

Как писали «Ведомости», заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. В контракте зафиксировано условие «качай или плати»: «Газпром» обязан вносить фиксированную плату, даже если компания прокачивает меньший объем газа. В прошлом году «Газпром» должен был прокачать через Украину 65 млрд куб. м, но прокачал лишь 55,8 млрд куб. м.

При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле и мае отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины»

В июне «Газпром» также отказался от бронирования дополнительных мощностей на июль для транзита газа через газотранспортную систему Украины.

Ранее по теме: «Газпром» отказывается от дополнительных поставок через Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных