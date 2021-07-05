«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину

Как писали «Ведомости», заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. В контракте зафиксировано условие «качай или плати»: «Газпром» обязан вносить фиксированную плату, даже если компания прокачивает меньший объем газа. В прошлом году «Газпром» должен был прокачать через Украину 65 млрд куб. м, но прокачал лишь 55,8 млрд куб. м.