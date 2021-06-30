«Газпром» отказывается от дополнительных поставок через Украину

«Газпром» отказывается от дополнительных поставок через УкраинуЭто может ускорить запуск «Северного потока – 2», считают эксперты
«Газпром» отказался от бронирования дополнительных мощностей на июль для транзита газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины, сообщил 29 июня «Интерфакс» со ссылкой на данные электронной Regional Booking Platform. В то же время спотовые цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. По данным Refinitiv, по состоянию на 29 июня стоимость газа на нидерландском хабе TTF пробила отметку $400 за 1000 куб. м. В бюджет «Газпрома» между тем заложена средняя экспортная цена газа $170 за 1000 куб. м. А в феврале 2021 г. руководитель финансового департамента компании Александр Иванников сообщал, что средняя цена экспорта в текущем году превысит $200 за 1000 куб. м.
Установившаяся в Европе аномальная жара привела к увеличению потребления газа, что приводит к дефициту энергоносителя и сокращению объемов закачки в подземные хранилища газа (ПХГ). По состоянию на 27 июня уровень запасов в европейских ПХГ по-прежнему находился на многолетних минимумах – 46,6%, свидетельствуют последние актуальные данные Gas Infrastructure Europe. С начала лета объемы закачки топлива в газовые хранилища ниже пятилетних среднегодовых значений на 40%.