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«Газпром» отказывается от дополнительных поставок через Украину

Это может ускорить запуск «Северного потока – 2», считают эксперты
Матвей Катков
Чистая прибыль «Газпрома» в большей степени зависит от цены газа, чем от объемов его экспорта /Gleb Garanich / Reuters

«Газпром» отказался от бронирования дополнительных мощностей на июль для транзита газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины, сообщил 29 июня «Интерфакс» со ссылкой на данные электронной Regional Booking Platform. В то же время спотовые цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. По данным Refinitiv, по состоянию на 29 июня стоимость газа на нидерландском хабе TTF пробила отметку $400 за 1000 куб. м. В бюджет «Газпрома» между тем заложена средняя экспортная цена газа $170 за 1000 куб. м. А в феврале 2021 г. руководитель финансового департамента компании Александр Иванников сообщал, что средняя цена экспорта в текущем году превысит $200 за 1000 куб. м.

Установившаяся в Европе аномальная жара привела к увеличению потребления газа, что приводит к дефициту энергоносителя и сокращению объемов закачки в подземные хранилища газа (ПХГ). По состоянию на 27 июня уровень запасов в европейских ПХГ по-прежнему находился на многолетних минимумах – 46,6%, свидетельствуют последние актуальные данные Gas Infrastructure Europe. С начала лета объемы закачки топлива в газовые хранилища ниже пятилетних среднегодовых значений на 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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