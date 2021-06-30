«Газпром» отказывается от дополнительных поставок через Украину

«Газпром» отказался от бронирования дополнительных мощностей на июль для транзита газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины, сообщил 29 июня «Интерфакс» со ссылкой на данные электронной Regional Booking Platform. В то же время спотовые цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. По данным Refinitiv, по состоянию на 29 июня стоимость газа на нидерландском хабе TTF пробила отметку $400 за 1000 куб. м. В бюджет «Газпрома» между тем заложена средняя экспортная цена газа $170 за 1000 куб. м. А в феврале 2021 г. руководитель финансового департамента компании Александр Иванников сообщал, что средняя цена экспорта в текущем году превысит $200 за 1000 куб. м.