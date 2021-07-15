Минстрой готов ввозить трудовых мигрантов на чартерных поездах
«Сегодня формируются, по сути, чартеры РЖД, то есть сразу целый состав [трудовых мигрантов] можно завезти, но это должна быть консолидированная заявка […]Мы можем с нашего уровня сделать заявку в РЖД, но это будет точно дешевле, чем заказывать чартеры самолетов можем консолидировано одномоментно привести порядка 1 тысячи человек», — сказал он.
Ранее подобную идею рассматривал Минсельхоз, сообщала газета «Коммерсантъ». Тогда министерство предлагало запустить чартерные поезда для ввоза сезонных рабочих из соседних стран для нужд российского агропромышленного комплекса.
Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в России есть нехватка рабочих, в том числе в строительной отрасли. По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках города не хватало около 10 000 рабочих. Это наблюдалось на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья.
О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На фоне пандемии о хронической нехватке мигрантов в ряде отраслей экономики сообщали и эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). По их данным, в конце 2020 г. примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, испытывали недостаток в рабочей силе.
В Москве с 27 июня в пилотном режиме началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса в многофункциональном миграционном центре в Сахарово. Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников, отметили в мэрии. Стоимость услуг составляет 1300 руб. на одного сотрудника. По состоянию на 11 июля прививку сделали более 68 000 мигрантов.