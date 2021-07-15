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Минстрой готов ввозить трудовых мигрантов на чартерных поездах

Ведомости

Минстрой России готов ввозить трудовых мигрантов в регионы на чартерных поездах РЖД, сообщил журналистам замминистра строительства Никита Стасишин, передает ТАСС. 

«Сегодня формируются, по сути, чартеры РЖД, то есть сразу целый состав [трудовых мигрантов] можно завезти, но это должна быть консолидированная заявка […]Мы можем с нашего уровня сделать заявку в РЖД, но это будет точно дешевле, чем заказывать чартеры самолетов  можем консолидировано одномоментно привести порядка 1 тысячи человек», — сказал он. 

Ранее подобную идею рассматривал Минсельхоз, сообщала газета «Коммерсантъ». Тогда министерство предлагало запустить чартерные поезда для ввоза сезонных рабочих из соседних стран для нужд российского агропромышленного комплекса.

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ в России есть нехватка рабочих, в том числе в строительной отрасли. По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках города не хватало около 10 000 рабочих. Это наблюдалось на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья.

О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На фоне пандемии о хронической нехватке мигрантов в ряде отраслей экономики сообщали и эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). По их данным, в конце 2020 г. примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, испытывали недостаток в рабочей силе.

В Москве с 27 июня в пилотном режиме началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса в многофункциональном миграционном центре в Сахарово. Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников, отметили в мэрии. Стоимость услуг составляет 1300 руб. на одного сотрудника. По состоянию на 11 июля прививку сделали более 68 000 мигрантов. 

Ранее по теме: Задержанных после массовой драки в Москве мигрантов выдворят из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных