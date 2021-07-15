Минстрой готов ввозить трудовых мигрантов на чартерных поездах

О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На фоне пандемии о хронической нехватке мигрантов в ряде отраслей экономики сообщали и эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). По их данным, в конце 2020 г. примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, испытывали недостаток в рабочей силе.