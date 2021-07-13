Задержанных после массовой драки в Москве мигрантов выдворят из России
Мигрантов из Средней Азии, участвовавших в массовой драке в московском районе Кузьминки, выдворят из России. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления МВД.
«Ряд иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении полиции. Там уточнили, что всего задержано 103 человека, участвовавших в конфликте.
В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
«Также будет составлен еще ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — добавили в московском главке МВД.
Массовая драка в районе Кузьминки между гражданами Узбекистана и Киргизии произошла в ночь с понедельника на вторник. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которым удалось остановить потасовку. Полиция начала проверку.