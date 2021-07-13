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Задержанных после массовой драки в Москве мигрантов выдворят из России

Ведомости

Мигрантов из Средней Азии, участвовавших в массовой драке в московском районе Кузьминки, выдворят из России. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Ряд иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении полиции. Там уточнили, что всего задержано 103 человека, участвовавших в конфликте.

В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Также будет составлен еще ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — добавили в московском главке МВД.

Массовая драка в районе Кузьминки между гражданами Узбекистана и Киргизии произошла в ночь с понедельника на вторник. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которым удалось остановить потасовку. Полиция начала проверку.

Ранее по теме: В Москве мигранты устроили массовую драку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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