Задержанных после массовой драки в Москве мигрантов выдворят из России

«Ряд иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении полиции. Там уточнили, что всего задержано 103 человека, участвовавших в конфликте.