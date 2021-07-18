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Новак: Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

Ведомости

Достигнутые сегодня на встрече министров стран ОПЕК+ договоренности о наращивании нефтедобычи позволят России выйти на докризисный уровень в мае 2022 г., заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу [нефти] до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года... Это [решение] позволит нам начиная с августа увеличивать добычу на 100 000 барр. в сутки», — рассказал он.

В результате за 2021-2022 гг. Россия дополнительно нарастит добычу на 21 млн т. При средней цене в $60 за баррель бюджет получить дополнительные 400 млрд руб.

«Это позитивный момент, потому что это восстановление инвестиционной активности, в том числе нашей нефтяной отрасли. Это дополнительные заказы для промышленности, это дополнительные доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», — добавил он.

Ранее сегодня министры стран — участниц ОПЕК+ договорились о наращивании добычи на 400 000 барр. в сутки ежемесячно начиная с августа и продлении действующего соглашения до 31 декабря 2022 г.

В декабре 2021 г. альянс намерен дать оценку ситуации на рынке и показателям стран-участниц, а в мае 2022 г. – скорректировать базовый уровень добычи, от которого считаются квоты. Для России этот показатель увеличится с 11 до 11,5 млн барр. в сутки, для Саудовской Аравии – с 11 до 11,5 млн барр. в сутки, для ОАЭ — с 3,17 до 3,5 млн барр.

Следующая, 20-я министерская встреча ОПЕК+ должна пройти в сентябре.

Ранее по теме: Страны ОПЕК+ договорились о наращивании добычи и продлении сделки до конца 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных