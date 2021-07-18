Новак: Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года
Достигнутые сегодня на встрече министров стран ОПЕК+ договоренности о наращивании нефтедобычи позволят России выйти на докризисный уровень в мае 2022 г., заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
«Принято решение для рынка восстанавливать добычу [нефти] до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года... Это [решение] позволит нам начиная с августа увеличивать добычу на 100 000 барр. в сутки», — рассказал он.
В результате за 2021-2022 гг. Россия дополнительно нарастит добычу на 21 млн т. При средней цене в $60 за баррель бюджет получить дополнительные 400 млрд руб.
«Это позитивный момент, потому что это восстановление инвестиционной активности, в том числе нашей нефтяной отрасли. Это дополнительные заказы для промышленности, это дополнительные доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», — добавил он.
Ранее сегодня министры стран — участниц ОПЕК+ договорились о наращивании добычи на 400 000 барр. в сутки ежемесячно начиная с августа и продлении действующего соглашения до 31 декабря 2022 г.
В декабре 2021 г. альянс намерен дать оценку ситуации на рынке и показателям стран-участниц, а в мае 2022 г. – скорректировать базовый уровень добычи, от которого считаются квоты. Для России этот показатель увеличится с 11 до 11,5 млн барр. в сутки, для Саудовской Аравии – с 11 до 11,5 млн барр. в сутки, для ОАЭ — с 3,17 до 3,5 млн барр.
Следующая, 20-я министерская встреча ОПЕК+ должна пройти в сентябре.